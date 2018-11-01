Меркель зустрічається зі студентами в Києві – трансляція

Канцлер Німеччини Анґела Меркель зустрічається зі студентами в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Радіо Свобода веде пряму трансляцію.

1 листопада Меркель приїхала з візитом до Києва й зустрілася, зокрема, з президентом України Петро Порошенком та прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Попередній візит Меркель в Україну відбувся у лютому 2015 року – тоді вона прибула разом із Франсуа Олландом, тодішнім президентом Франції, яка разом із Німеччиною є партнером України в «нормандському форматі» переговорів про врегулювання на частині сходу України. Також канцлер приїжджала до Києва у серпні 2014 року.