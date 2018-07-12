Міністерство енергетики США закликало Європу збільшити закупівлі американського газу

Міністр енергетики США Рік Перрі у четвер закликав європейські країни збільшити імпорт американського скрапленого природного газу як альтернативу будівництва нових трубопроводів із Росії. Коли президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив на саміті НАТО проти будівництва газопроводу «Північний потік-2», він звинуватив Німеччину в тому, що вона «обміняла» себе і своїх союзників на російський вплив.

Коли Перрі зустрівся з офіційними особами Європейського союзу, він зайняв м’якшу геополітичну позицію, зосередившись натомість на економічних і технологічних перевагах трансатлантичної торгівлі. «США не підтримують такі трубопроводи, як «Північний потік-2» чи «Турецький потік», які будуть тільки збільшувати залежність від одного джерела поставок», – сказав Перрі журналістам.

Проекти «Північний потік-2» і «Турецький потік» викликають побоювання у США та низки інших країн, оскільки пов’яжуть російські газові родовища з центральним європейським ринком, минаючи сусідні країни, зокрема Україну. Це, в очах супротивників, дозволить Кремлю залякувати свої колишніх сателітів на сході, в той час як західні союзники ще більше будуть прив’язані до російських поставок енергії.

Трамп, який ніколи не упускає шанс звинуватити Німеччину «у зловживанні американською щедрістю», сказав на саміті НАТО, що «Північний потік-2» зробить Берлін «бранцем» інтересів Росії. Перрі, розглянувши цю справу на першому засіданні Енергетичного ради ЄС- США, зосередився переважно на економічному потенціалі отримання більшої кількості партій американського скрапленого природного газу.