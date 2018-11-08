США підтримали звернення впливових європейців до Меркель щодо «Північного потоку-2»

66 членів Європейського парламенту з п’яти різних політичних груп, а також члени парламентів окремих держав написали відкритий лист канцлерові Німеччини Анґелі Меркель, у якому виступили проти політики Німеччини стосовно російського проекту «Північний потік-2». У США привітали це звернення і також засвідчили свою опозицію до цього енергетичного проекту.

«Ми закликаємо, пані канцлер, щоб ваш уряд переглянув і змінив свою політику стосовно «Північного потоку-2», – мовиться в листі європейських депутатів.

«Перестаньте блокувати роботу над газовою директивою. Підтримайте курс, визначений Європейською комісією та Європейським парламентом. Дайте знати президентові Росії, що Німеччина підтримає своїх партнерів у ЄС та Україну. Оберіть європейський шлях, а не шлях «Німеччина передусім», – наголосили впливові європейці.

«Росія розуміє, що проект «Північний потік-2» розділяє Європу, і використовує це на свою користь. Європа має перебрати контроль над власною енергобезпекою і зупинити «Північний потік-2», – мовиться в заяві представництва США в ЄС, розміщеній у твітері.

«США тісно співпрацюють із нашими європейськими партнерами задля просування диверсифікації енергоресурсів, видів палива, маршрутів доставки та джерел постачання», – наголошується в заяві США.

Цей газопровід збільшить залежність Європи від примх президента Росії Володимира Путіна, переконаний британський фінансист та правозахисник Білл Браудер. Він також привітав заяву європейців.

«Величезний перелік найбільш впливових парламентарів країн Європи кидає виклик незрозумілому рішенню Меркель підтримати «Північний потік-2» – газопровід, який зробить Німеччину ще більш залежною від капризних примх Путіна», – написав Браудер.

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