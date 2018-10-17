У Данії почали громадське обговорення проекту «Північного потоку-2»

Данське енергетичне агентство 17 жовтня оголосило про громадське обговорення з приводу екологічної оцінки маршруту газопроводу «Північний потік-2».

Громадськість може ознайомитися зі звітом про можливі екологічні наслідки побудови газопроводу.

Залишити коментарі і поставити запитання спеціалістам можна буде до 12 грудня.

Україна і деякі європейські країни називають проект «Північний потік-2» суто політичним, без економічного обґрунтування, і закликають заблокувати його. З різкою критикою проекту виступають і США. Тим часом низка країн-членів Європейського союзу, в першу чергу Німеччина, компанії з яких беруть участь у будівництві газопроводу, підтримують «Північний потік-2» і говорять про нього як про «суто економічний проект». При цьому канцлер Німеччини Анґела Меркель заявляла, що робота газопроводу можлива лише в разі, якщо Росія не припинить транзит газу через Україну.