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17 Жовтень 2018, Київ 14:50
Новини | Міжнародні

У Данії почали громадське обговорення проекту «Північного потоку-2»

Обговорення можливих екологічних наслідків побудови газопроводу планують завершити у грудні

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Данське енергетичне агентство 17 жовтня оголосило про громадське обговорення з приводу екологічної оцінки маршруту газопроводу «Північний потік-2».

Громадськість може ознайомитися зі звітом про можливі екологічні наслідки побудови газопроводу.

Залишити коментарі і поставити запитання спеціалістам можна буде до 12 грудня.

Для Росії це втрати – Крутіхін про «Північний потік-2»
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Для Росії це втрати – Крутіхін про «Північний потік-2»

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Україна і деякі європейські країни називають проект «Північний потік-2» суто політичним, без економічного обґрунтування, і закликають заблокувати його. З різкою критикою проекту виступають і США. Тим часом низка країн-членів Європейського союзу, в першу чергу Німеччина, компанії з яких беруть участь у будівництві газопроводу, підтримують «Північний потік-2» і говорять про нього як про «суто економічний проект». При цьому канцлер Німеччини Анґела Меркель заявляла, що робота газопроводу можлива лише в разі, якщо Росія не припинить транзит газу через Україну.

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