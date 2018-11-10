Росія має історію відключень газопостачання – міністр енергетики США про «Північний потік-2»

Незначна кількість держав Євросоюзу, які прагнуть реалізації російського проекту «Північний потік-2», мають розуміти комерційну нежиттєздатність цього проекту, заявив 10 листопада під час візиту в Україну міністр енергетики США Рік Перрі.

«Ми вважаємо дуже важливим, щоб країни-члени Європейського союзу розуміли те, що Росія має історію відключення постачань газу, і те, що альтернативні джерела постачання є важливими для майбутнього розвитку Європи. Звичайно, це розуміє і Україна, і будь хто», – сказав американський високопосадовець, відповідаючи на запитання про шанси на блокування «Північного потоку-2».

Серед альтернатив Рік Перрі назвав продаж американського зрідженого газу, побудову Трансадріатичного газопроводу, здатного транспортувати в Європу каспійський газ, розвиток LNG-терміналів у Хорватії, Румунії, Польщі та Італії.

Раніше цього тижня 66 членів Європейського парламенту з п’яти різних політичних груп, а також члени парламентів окремих держав написали відкритий лист канцлерові Німеччини Анґелі Меркель, у якому виступили проти політики Німеччини стосовно російського проекту «Північний потік-2». У США привітали це звернення і також засвідчили свою опозицію до цього енергетичного проекту.

«Ми закликаємо, пані канцлер, щоб ваш уряд переглянув і змінив свою політику стосовно «Північного потоку-2», – мовиться в листі європейських депутатів.

«Перестаньте блокувати роботу над газовою директивою. Підтримайте курс, визначений Європейською комісією та Європейським парламентом. Дайте знати президентові Росії, що Німеччина підтримає своїх партнерів у ЄС та Україну. Оберіть європейський шлях, а не шлях «Німеччина передусім», – наголосили впливові європейці.

Докладніше про це: США підтримали звернення впливових європейців до Меркель щодо «Північного потоку-2»

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