«Нехай бог береже нашу дружбу»: міністр енергетики США виступив у Києві – відео

«Нехай бог береже нашу дружбу» та «Слава Україні» – такими словами завершив свою промову міністр енергетики США Рік Перрі у Дипломатичній академії України. У виступі Рік Перрі наголосив, що США не підтримує будівництво «Північного потоку-2» та готові сприяти енергетичній незалежності України. Напередодні міністр енергетики США зустрівся з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом та повідомив, що українські надра та американські технології можуть дати серйозний економічний ривок для обох країн.