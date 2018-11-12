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12 Листопад 2018, Київ 21:46
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«Нехай бог береже нашу дружбу»: міністр енергетики США виступив у Києві – відео

«Нехай бог береже нашу дружбу»: міністр енергетики США виступив у Києві – відео
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«Нехай бог береже нашу дружбу» та «Слава Україні» – такими словами завершив свою промову міністр енергетики США Рік Перрі у Дипломатичній академії України. У виступі Рік Перрі наголосив, що США не підтримує будівництво «Північного потоку-2» та готові сприяти енергетичній незалежності України. Напередодні міністр енергетики США зустрівся з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом та повідомив, що українські надра та американські технології можуть дати серйозний економічний ривок для обох країн.

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