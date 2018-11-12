Україна і США домовилися далі протистояти «Північному потокові-2» – МЗС

Україна і Сполучені Штати Америки домовилися далі протистояти російському газотранспортному проектові «Північний потік-2», повідомило Міністерство закордонних справ України за результатами візиту до України міністра енергетики США Ріка Перрі.

«Було домовлено і надалі протидіяти спільними зусиллями реалізації проекту «Північний потік-2», який підриває європейську енергетичну безпеку та стабільність», – мовиться в повідомленні про один із результатів зустрічі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з американським урядовцем.

Під час зустрічі міністри обговорили питання українсько-американського співробітництва в енергетичній сфері, зокрема, посилення енергетичної незалежності України, повідомили в МЗС.

За результатами переговорів також підписано спільну декларацію стосовно намірів продовжити на наступні п’ять років дію Угоди між урядом України і урядом Сполучених Штатів Америки щодо підвищення експлуатаційної безпеки, зниження ступеня ризику експлуатації та зміцнення систем регулювання цивільних атомних об’єктів в Україні, мовиться в повідомленні.

США вже давно підтримують Україну у протистоянні російському проектові «Північний потік-2» та іншим, що мають на меті збільшити постачання російського газу до Європи, при цьому оминаючи територію України. Раніше 12 листопада Рік Перрі, зустрічаючись у Києві з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, заявив, що Сполучені Штати Америки залишаються супротивниками будівництва газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік». «Громадяни України й Європи не повинні стати заручниками постачання енергоресурсів з одного джерела», – наголосив він.

Попередніми днями під час перебування в Києві Перрі також наголошував, що незначна кількість держав Євросоюзу, яка прагне реалізації російського проекту «Північний потік-2», має розуміти комерційну нежиттєздатність цього проекту.

Раніше цього тижня 66 членів Європейського парламенту з п’яти різних політичних груп, а також члени парламентів окремих держав написали відкритий лист канцлерові Німеччини Анґелі Меркель, у якому виступили проти політики Німеччини на підтримку російського проекту «Північний потік-2». У США привітали це звернення і також засвідчили свою опозицію до цього енергетичного проекту.

Україна і деякі європейські країни, а також США називають проект «Північний потік-2» суто політичним, без економічного обґрунтування, і закликають заблокувати його. На їхню думку, він має на меті збільшити залежність Європи від російського газу і водночас позбавити російського газового транзиту Україну і деякі східноєвропейські держави, тим самим зробивши їх вразливими перед російським газовим шантажем. Тим часом низка країн-членів Європейського союзу, в першу чергу Німеччина, компанії з яких беруть участь у будівництві газопроводу, підтримує «Північний потік-2» і говорить про нього як про «суто економічний проект». Але при цьому Меркель останнім часом заявляє, що робота нового газопроводу буде можлива лише в разі, якщо Росія не припинить транзит газу через Україну.