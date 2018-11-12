«Газпром» хоче оскаржити судову заборону обом «Північним потокам» виплачувати йому кошти

Російський газовий монополіст «Газпром» сподівається оскаржити рішення суду у Швейцарії, яке заборонило компаніям «Північний потік» і «Північний потік-2» виплачувати російському газовому холдингові будь-які кошти. Як сказав журналістам голова ради директорів «Газпрому» Віктор Зубков, «будемо боротися, будемо працювати».

«Неприємно читати, чути», – сказав він із приводу повідомлень про рішення суду, перебуваючи в Абу-Дабі в Об’єднаних Арабських Еміратах на міжнародній зустрічі представників нафтогазовидобувних країн. Але при цьому він наголосив: «Будемо будувати «Північний потік-2» і забезпечувати надійне постачання Європи газом, незважаючи ні на що!»

Про рішення суду у Швейцарії стало відомо попередніми днями з публікації самого «Газпрому», який повідомив про це у проспекті до випуску своїх єврооблігацій. За цим повідомленням, суд заборонив компаніям Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG здійснювати будь-які виплати «Газпромові». Ці компанії є юридичними особами, які стоять за проектами газопроводів, уже наявного «Північний потік» і планованого «Північний потік-2». При цьому російський холдинг є власником 51 відсотка акцій першої компанії і 100-відсотковим власником другої.

Таке рішення суд ухвалив на вимогу української компанії «Нафтогаз України» як забезпечувальний захід за її позовами, які мають на меті домогтися від «Газпрому» виплатити «Нафтогазові» присуджені Стокгольмським арбітражем суми в мільярди доларів. За повідомленнями, належні «Газпромові» від обох «Північних потоків» кошти тепер ідуть на збереження на спеціальному рахунку швейцарських судових виконавців.