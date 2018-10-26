Борг «Газпрому» Україні зріс до близько 2,7 млрд доларів – Коболєв

Російський «Газпром» винен Україні близько 2,7 мільярда доларів, повідомив голова правління українського «Нафтогазу» Андрій Коболєв в інтерв’ю виданню LB.ua.

«Вони нам винні близько 2,7 мільярда доларів, «накрапало» більше ніж 100 мільйонів доларів відсотків», – сказав Коболєв.

Він зазначив, що судовий процес навряд буде тривати роками.

«Поки ми наклали арешт на активи «Газпрому», знерухомили. Наприклад, частку «Газпрому» в «Блакитному потоці», а вона коштує дуже дорого. Оцінювати частку «Газпрому» в другому «Блакитному потоці» я взагалі не беруся. Ми також зняли аргумент «Газпрому» у шведському суді з приводу лінгвістичної експертизи, а це був їхній єдиний аргумент на апеляції. Ми розбили його, тобто апеляція тепер для нас носить формальний характер», – сказав Коболєв.

У лютому Стокгольмський арбітраж повідомив, що присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням рішення по іншому спору «Газпром» мав виплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів.

«Газпром» не виконує рішення, 28 травня у російській компанії заявили, що рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів, було написано за участю «сторонніх людей». За твердженням компанії, це показало «додаткове вивчення тексту рішення з залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста».

Стокгольмський арбітраж розглядав спір «Нафтогазу» і «Газпрому» про умови контракту на поставку і транзит газу, укладеного в 2009 році на 10 років. Сторони висували одна до одної претензії на кілька мільярдів доларів.