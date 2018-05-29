У «Нафтогазі» іронізують із лінгвістичної експертизи «Газпрому»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» прокоментувала заяву про повне скасування рішення арбітражу, яке до апеляційного суду округу Свеа в Швеції подав російський газовий монополіст «Газпром».

«Цікаво, чи залучали експертів з «Алмаз-Антей», – так прокоментували в «Нафтогазі» лінгвістичну експертизу, яку в «Газпромі» називають підставою для звернення до суду.

28 травня у «Газпромі» заявили, що рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів, було написано за участю «сторонніх людей». За твердженням компанії, це показало «додаткове вивчення тексту рішення з залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста».

Стокгольмський арбітраж у лютому повідомив, що присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням рішення по іншому спору «Газпром» має виплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів.

Стокгольмський арбітраж розглядав спір «Нафтогазу» і «Газпрому» про умови контракту на поставку і транзит газу, укладеного в 2009 році на 10 років. Сторони висували одна до одної претензії на кілька мільярдів доларів.

Російська компанія «Алмаз-Антей», яка є виробником зенітно-ракетних установок «Бук», кілька разів оприлюднювала експертизи в справі про катастрофу літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у 2014 році. Ці експертизи мали довести, що по «Боїнгу» стріляли з території, яку контролювали українські військові. Міжнародна Спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із території на Донбасі, підконтрольної російським гібридним силам, ракетою з установки «Бук», привезеної з Росії в Україну, а потім вивезеної назад в Росію. У результаті катастрофи загинули 298 людей. Слідство триває.