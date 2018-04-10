«Нафтогаз» готує новий позов проти «Газпрому» і починає примусове виконання рішень арбітражу – Вітренко

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» змушена офіційно розпочати процедуру примусового виконання в Європі рішення Стокгольмського арбітражу у справі проти російського «Газпрому» і готує новий позов щодо відшкодування збитків, спричинених невиконанням ухвал арбітражу із боку «Газпрому», заявив керівник «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Причиною є відмова «Газпрому» виконувати рішення арбітражу, сказав головний комерційний директор групи «Нафтогаз» під час зустрічі 9 квітня з комісаром ЄС з питань конкуренції Марґрете Вестаґер у Брюсселі, інформує пресова служба української компанії.

За повідомленням, він докладно розповів єврокомісарові про ухвалені Стокгольмським арбітражем рішення у двох комерційних спорах між «Нафтогазом» і «Газпромом» і також поінформував про реакцію «Газпрому» після оголошення остаточного рішення, яке, серед іншого, зобов’язує російського монополіста відшкодувати «Нафтогазові» збитки на суму 2,6 мільярда доларів та відновити поставки газу до України на нових умовах.

29 березня пресова служба «Нафтогазу» повідомила, що «Газпром» у своїх міжнародних стандартах фінансової звітності визнав заборгованість перед українською компанією після того, як заступник голови правління російського газового монополіста Андрій Круглов повідомив, що його компанія відобразить у звітності за 2017 рік резерв на виплати «Нафтогазові» на суму 2,6 мільярда доларів.

Того ж дня, 29 березня, «Газпром» повідомив, що подав до Апеляційного суду округу Свеа у Швеції клопотання про часткове скасування остаточного рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці з компанією «Нафтогаз України» щодо транзиту газу, яке взяло до уваги і попереднє рішення у справі про постачання газу.

Перед тим, 22 березня, «Газпром» також подав до того ж Апеляційного суду округу Свеа клопотання про часткове скасування рішення арбітражу в суперечці з «Нафтогазом» щодо постачання газу.

Російська компанія також відмовилася виконати рішення арбітражу поновити поставки газу до України з 1 березня і заявила 5 березня, що починає процедуру розриву контрактів 2009 року про постачання і про транзит газу. У Києві на це відповіли відмовою.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту: за рішенням арбітражу, «Нафтогаз» домігся компенсації у сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку «Газпромом» погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами також попереднього арбітражного провадження у Стокгольмі, щодо поставок газу, яке визнало 22 грудня 2017 року борг української сторони перед російською на суму 2,018 мільярда доларів, «Газпром» має сплатити 2,56 мільярдів доларів США на користь «Нафтогазу».

Окремо «Нафтогаз України» і її шість дочірніх компаній також позиваються проти Росії в суді при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі у зв’язку з захопленням Росією активів у Криму, і сума позову, з урахуванням відсотків, сягає восьми мільярдів доларів США.