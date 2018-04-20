«Газпром» направив у Стокгольм документи для розторгнення контрактів із «Нафтогазом»

Російський «Газпром» повідомив, що направив до Стокгольмського арбітражу документи для розторгнення контрактів з компанією «Нафтогаз України» на постачання газу і його транзит через територію України.

«Переговори з «Нафтогазом України» до результату не призвели», – повідомила прес-служба «Газпрому».

У компанії також цитують голову «Газпрому» Олексія Міллера, який заявив, що російський газовий монополіст готовий вести переговори з «Нафтогазом» про транзит газу після 2019 року.

«Однак Україна повинна обґрунтувати економічну доцільність транзиту через свою територію», – сказав Міллер.

Українська сторона наразі заяву «Газпрому» не коментувала.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту: за рішенням арбітражу, «Нафтогаз» домігся компенсації у сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку «Газпромом» погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами попереднього арбітражного провадження у Стокгольмі, щодо поставок газу, яке визнало 22 грудня 2017 року борг української сторони перед російською на суму 2,018 мільярда доларів, «Газпром» має сплатити 2,56 мільярда доларів США на користь «Нафтогазу».

У «Газпромі» заявили, що не згодні з рішенням Стокгольмського арбітражу в суперечці з компанією «Нафтогаз України» і вказали, що «за підсумками такого вердикту виник дисбаланс у відносинах з «Нафтогазом» щодо постачання і транзиту газу.

5 березня «Газпром» розповів, що направив компанії «Нафтогаз України» повідомлення про початок процедури розторгнення контрактів на постачання й транзит газу.