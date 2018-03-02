Україні перекрили газ: що далі

Уряд України доручив навчальним закладам повністю зупинити роботу до 6 березня. При цьому, зробити так, аби температурний режим у цих закладах був у мінімально допустимих нормах. Водночас, компанія НАК «Нафтогаз Україна» закликає українців менше споживати газу, оскільки «це дозволить знизити потребу в газі на 8-9%, і цього буде достатньо, щоб російський шантаж не вдався». Чи є ситуація критичною, що означає зменшення тиску в системі і що робитиме Україна, аби успішно завершити опалювальний сезон?

На кінець лютого із українських газових сховищ було відібрано 115 млн кубів газу.

За даними оперативних даних «Укртрансгазу», в цілому від початку опалювального сезону запаси природного газу зменшилися на 41,2%.

У перший день весни Україна мала 9,98 млрд куб. метрів запасів природного газу в підземних сховищах.

У Міністерстві енергетики запевняють, що цього достатньо, аби завершити опалювальний сезон.

Основна причина дефіциту – погодні умови

«Нафтогаз» запевняє, що газу в підземних сховищах багато, але є технічні обмеження в тому, скільки його можна підняти за добу. Видобувники постачають паливо в систему в нормальному режимі, а решту закривають імпортом з Європи.

Як повідомляє прес-служба «Нафтогазу», польська компанія PGNiG о шостій годині ранку 2 березня почала постачати газ «Нафтогазу України» через вузел «Германовіце», який з’єднує польську газотранспортну систему з українською.

До закликів зменшити споживання газу приєднався і президент України Петро Порошенко.

За словами радника міністра енергетики Максима Білявського, причина дефіциту природного газу в газотранспортній системі – погодні умови.

Гідрометцентр передав інформацію про зниження температур оператору ГТС, який склав баланс газу. Згідно з цим балансом, Київ розраховував на імпортні поставки з Росії від першого березня.

У той же час, як повідомив «Нафтогаз», «Газпром» відмовив українському диспетчерському центру в поставках.

Саме через це виникла проблема з нестачею газу обсягом 20 млн. кубічних метрів.

Чому так сталося насправді?

Як повідомив Радіо Свобода один із авторитетних експертів енергоринку, який не захотів вказувати своє ім’я, критична ситуація виникла через те, що «Нафтогаз України» не здійснював моніторинг погоди й не оцінив її впливу на потреби в газі.

Окрім цього, компанія не забезпечила запас газу в трубі на рівні одного мільярда кубічних метрів (±300 млн. для покриття пікових потреб).

За словами експерта, компанія не здійснювала планування резервних імпортних поставок газу з Європи, розраховувала лише на надходження ресурсу з Росії, а це суперечить вимогам «Національного плану дій», затвердженого в 2015 році.

Нинішню роботу газотранспортної системи в плані тиску газу в трубі експерти називають ледь не «екстремальним експериментом в умовах опалювального сезону» і подають дві причини.

Перша: нинішніх об’ємів запасу газу в трубі (лише 700 млн кубічних метрів – 70% від мінімуму) недостатньо для стабільної роботи газотранспортної мережі.

Друга: поточні темпи активного відбору газу із газосховищ є критично-максимальними.

Як наслідок, стверджує співрозмовник Радіо Свобода, можливі обводнення пластів сховищ, що призведе до зниження їх герметичності й великих втрат.

Звідки Україна нині отримує природний газ?

Добовий обсяг споживання газу населенням в України нині, за низьких температур, становить 200 млн. кубічних метрів.

Таким чином, дефіцит природного газу в Україні становить 10%.

Зі власних газосховищ Україна може щодобово відібрати 118-120 мільйонів кубічних метрів газу.

Решту 60 мільйонів кубічних метрів покривається за рахунок власного видобування, а ще 20 мільйонів Україна імпортує.

Через те, що закупівля газу в Європі не була передбачена, виникли проблеми з російським газом.

Міністерство енергетики нині заміщує споживання палива на теплових станціях.

З 2 по 6 березня Міністерство доручило енергетикам перевести теплові станції на мазут.

Крім того, Міненерго зобов’язало підприємства щоденно надавати оперативну інформацію про рівень резервного палива.

За словами Білявського, мазуту достатньо, аби замістити ті обсяги природного газу, якого не вистачає в системі.

Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції Наталія Бойко стверджує, що від ранку 2 березня зниження тиску не відбулось. Нині воно не критичне для забезпечення газом українських споживачів.

«Газпром» продемонстрував, що він не готовий виконувати рішення європейських арбітрів і порушує контракти. Україна навпаки є надійним партнером

«Це дуже цікава ситуація, фактично «Газпром» продемонстрував, що він не готовий виконувати рішення європейських арбітрів і порушує контракти. Україна, навпаки, є надійним, передбачуваним і законослухняним партнером. Ми є послідовними. Дуже дивним з боку росіян є спроба звинувачувати в своєму рішенні європейських арбітрів, особливо на фоні нашої послідовної позиції: свої права ми відстоюємо, як і весь цивілізований світ, професійно – через арбітраж», – зазначає Бойко.

Компенсація – за рахунок газу з ЄС

У 2017 році Україна спожила понад 30 млрд кубів газу. Обсяги споживання щороку зменшуються. Власний видобуток становить 18, 5 – без окупованих Криму й Донбасу, у той же час є можливість купувати до 15 млрд кубометрів реверсного газу з ЄС.

«Укртрансгаз» планує збільшити обсяг постачання газу з Європи, аби компенсувати той газ, який відмовилася надавати Росія.

Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, зауважує, що Україна є надійним транзитером і здійснює все можливе, щоб європейські партнери не відчували перебоїв при отриманні газу.

На його думку, такий план дій був приготований заздалегідь, а паніка й нерозуміння ситуації відсутні.

Росія є не лише ненадійним партнером, а й країною, яка використовує газ, як зброю

«Думаю, що ситуація керована і буде на користь Україні довготерміново. Сподіваюся, що європейські партнери побачать, що Росія є не лише ненадійним партнером, а й країною, яка використовує газ, як зброю. І що в цьому контексті будівництво «Північного потоку-2» є більш ніж недоречним», – наголосив експерт.

Нині, каже Харченко, Україна використовує свій газ для забезпечення російського транзиту.

Окрім обсягів транзиту існує так званий «технологічний газ», який необхідний для того, щоб на компресорних станціях працювали насоси. Але оскільки «Газпром» його не постачає, Україна робить це за власний рахунок.

Експерт з питань енергетики Валентин Землянський каже, що «Нафтогаз» мав би підписати додаткову угоду із «Газпромом», а через її відсутність і виникла така ситуація з постачанням.

Чи відчує населення зниження температури вдома вже сьогодні?

Від сьогодні на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 введений режим економії газу. Але тимчасові обмеження використання природного газу не вплинуть на температурний режим теплоносія та гарячої води. Так стверджує компанія «Київенерго».

«Щодоби на двох теплоелектроценралях Києва, які забезпечують теплом 65,7% столичних споживачів, планується використати близько 2 тис. тонн мазуту. Таким чином, добові витрати газу на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 зменшаться з 7 млн куб. м до 4,3 млн куб. м. Економія газу при цьому складе 10,9 млн куб. м протягом чотирьох діб», – повідомляє прес-служба «Київенерго».

У червні 2017 року Міненерговугілля затвердило обсяги десятиденного запасу мазуту для електростанцій.

Водночас міністр Ігор Насалик стверджує, що ситуація з постачанням газу складна, але контрольована.

У цей час російський «Газпром» заявив, що розпочне процедуру розторгнення контрактів з НАК «Нафтогаз України» на поставку й транзит газу в Стокгольмському арбітражі. Про це заявив голова правління російської компанії Олексій Міллер.

На його думку, 28 лютого Стокгольмський арбітраж «ухвалив асиметричне рішення за контрактами на поставку й транзит газу з НАК «Нафтогаз України».

«Таким чином, рішення арбітражу суттєво порушило баланс інтересів сторін за цими контрактами. Арбітри аргументували своє рішення різким погіршенням стану української економіки. Ми категорично проти того, щоб за наш рахунок вирішувалися економічні проблеми України. У такій ситуації продовження дії контрактів для «Газпрому» є економічно недоцільним і невигідним», – сказав Міллер.

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