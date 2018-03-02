Газ надходить у ЄС «нормально й стабільно» – Єврокомісія

У Європейській комісії повідомили, що на сьогодні газ до Європейського союзу надходить стабільно, повідомила речниця Європейської комісії Анна-Кайза Ітконен.

«Згідно з інформацією, яку ми маємо зараз, надходження газу в ЄС нормальне й стабільне, але, звичайно, ми дуже уважно стежимо за ситуацією», – сказала речниця Єврокомісії.

Вона додала, що наразі немає підстав для занепокоєння, оскільки в українських підземних сховищах є достатня кількість газу для здійснення транзиту.

«Що я можу додати про рівні запасів в Україні, це трохи менше ніж 10 мільярдів кубічних метрів, що дуже добре для цієї пори року, так що поки немає ніяких аномалій», – заявила Ітконен.

Раніше сьогодні вона повідомляла, що Європейська комісія була проінформована українською владою про можливу надзвичайну ситуацію через зменшенням поставок газу з боку російського «Газпрому» і готова почати переговори зі сторонами, якщо буде від них відповідний запит.

28 лютого компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпромом» у суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. «Газпром» заявив про незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу.

У компанії «Укртрансгаз» напередодні заявили про низький тиск у магістральних газопроводах на вході в українську ГТС і додали, що падіння тиску на вході системи ускладнює його транзит і споживання. Російська сторона наразі це не коментувала.

Україна 1 березня надіслала ноту ЄС, у якій попередила про відмову Росії виконувати рішення Стокгольмського арбітражу.