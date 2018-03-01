Україна направила ноту ЄС через відмову Росії виконувати рішення Стокгольмського арбітражу – Зеркаль

Україна надіслала ноту ЄС, в якій попередила про відмову Росії виконувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту, повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. «Сьогоднішні дії «Газпрому» щодо невиконання своїх договірних зобов’язань та відмова виконувати рішення Стокгольмського арбітражу є загрозою виникнення надзвичайної ситуації у постачанні газу до України та ЄС. «Газпром» вкотре доводить свою недоброчесність. І, як завжди, намагається підставити Україну. Не вийде», – написала Зеркаль на сторінці у Facebook. Вона уточнила, що ноту ЄС про застосування механізму раннього попередження кризових ситуацій в енергетиці надіслали відповідно до однієї зі статей Угоди про Асоціацію.

«Ініціюємо тристоронні переговори у форматі Україна-ЄС-Росія щодо забезпечення стабільності постачання газу в Україну та ЄС. Історія 2009 року не повториться. Стокгольм, Угода про асоціацію та реформа ринку газу остаточно змінили парадигму відносин з Росією у газовій сфері. Шантаж більше не працює», – додала Зеркаль.

28 лютого компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпромом» у суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. «Газпром» заявив про незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу.