Порошенко: якщо «Газпром» не сплатить гроші, «Нафтогаз» має добитися арешту його активів

Якщо російський «Газпром» не сплатить українській стороні гроші за рішенням Стокгольмського арбітражу, НАК «Нафтогаз України» має добитися арешту активів російської компанії, заявив президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки та оборони України в Києві.

«Фактично означає, що «Газпром» повинен сплатити на користь «Нафтогазу» трохи більше двох з половиною мільярдів доларів… Якщо «Газпром» не сплатить гроші, за рішенням Стокгольмського арбітражу – а він мав почати це робити ще учора – «Нафтогаз» має добитися арешту активів «Газпрому» в усьому світі, у першу чергу тих, які задіяні в проектах на кшталт «Північного потоку-2», – сказав Порошенко.

У грудні 2017 року «Нафтогаз» повідомив, що Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги російської компанії «Газпром» до «Нафтогазу України» щодо принципу «бери або плати» на суму 56 мільярдів доларів за 2009-2017 роки. Як заявляли в українській компанії, «Нафтогаз» також домігся зменшення майбутніх обов’язкових річних обсягів закупівлі газу в «Газпрому» більш ніж у 10 разів відповідно до фактичних потреб в імпорті газу.

Водночас у російському «Газпромі» заявили, що Стокгольмський арбітраж зобов’язав компанію «Нафтогаз України» сплатити два мільярди доларів простроченої заборгованості й щорічно відбирати й оплачувати 5 мільярдів кубометрів газу.

Ввечері 28 лютого компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу у Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпромом» у суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. За рішенням арбітражу, «Газпром» має компенсувати 4,63 мільярда доларів США за недопоставлені погоджені обсяги газу.

У «Нафтогазі України» заявили, що арбітраж не підтримав вимогу компанії щодо перегляду тарифу на транзит, оскільки заявка на перегляд, подана «Нафтогазом» у 2009 році, не відповідала процесуальним вимогам.

У «Газпромі» заявили, що не згодні з рішенням Стокгольмського арбітражу в суперечці з компанією «Нафтогаз України». У «Газпромі» вказали, що «за підсумками такого вердикту виникла дисбаланс у відносинах з «Нафтогазом» щодо постачання і транзиту газу.