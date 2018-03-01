«Укртрансгаз» заявляє про низький тиск у газопроводах на вході в українську ГТС

У компанії «Укртрансгаз» заявляють про низький тиск у магістральних газопроводах на вході в українську ГТС.

«Cьогодні тиск в транзитних магістральних газопроводах на вході в українську ГТС впав до найменшого значення в цьому році – 50,3 кгс/см2», – йдеться у повідомленні компанії.

«Укртрансгаз» зауважує, що транзитним контрактом передбачено дотримання російською стороною тиску на вхідній точці на газовимірювальній станції (ГВС) Суджа в діапазоні 60-65 кгс/см2.

Російська сторона наразі це повідомлення не коментувала.

Напередодні «Нафтогаз» заявляв про низький тиск у газопроводах.

Уже кілька разів виникали проблеми через занижений порівняно з умовами контракту тиск газу на вході в газотранспортну систему України. Тоді «Нафтогаз» наголошував, що випадки падіння тиску в ГТС на російському боці є технічним викликом, що ставить під загрозу стабільність транзиту російського газу до ЄС, і повідомляв, що вже звернувся до Європейської комісії щодо створення моніторингової місії з транзиту газу з проханням розглянути це питання.

У жовтні 2014 року компанія «Нафтогаз України» звернулася до Стокгольмського арбітражу з вимогою перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також компенсації у зв’язку з недостатніми обсягами прокачування.

Ввечері 28 лютого компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу у Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпромом» у суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. «Газпром» заявив про незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу.