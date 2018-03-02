Клімкін: Київ поінформував ЄС про ситуацію з «Газпромом» і надав докази зниження тиску газу

Україна повідомила Європейський союз про ситуацію, яка склалась із російським «Газпромом», і надала Європейській комісії всі докази дій Росії. Про це заявив у Львові під час брифінгу міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Україна задіяла два механізми. Один відповідно до угоди про Асоціацію, тобто механізм попередження для кризових ситуацій в енергетичній кризі. Україна надала всі докази того, що робить російський «Газпром», який і так попри понижений тиск газу, знизив його на 20%. Росія сподівається, що ми почнемо відбирати транзитний газ і вони нас звинуватять у кризах, як це вже було у 2009 році. Це банальні шахраї. Ми не будемо цього робити і Європейський союз може надіслати своїх спостерігачів. Ми покажемо, як маніпулює Росія і як не виконує зобов’язань», – заявив Клімкін.

За словами міністра, Україна ініціює скликання тристоронньої зустрічі за участі України, Росії і Європейської комісії.

«Газпрому» не вдасться уникнути виконання своїх зобов’язань за контрактом і рішеннями Стокгольмського арбітражу, бо його активи в Європі всім давно відомі», – каже міністр.

Сьогодні російський «Газпром» заявив про те, що розпочне процедуру розторгнення контрактів з НАК «Нафтогаз України» на поставку й транзит газу в Стокгольмському арбітражі. Оскільки Стокгольмський арбітраж «ухвалив асиметричне рішення за контрактами на поставку і транзит газу з НАК «Нафтогаз України».

Як повідомляло Радіо Свобода, в Україні до 7 березня запровадили національний план дій в енергетиці щодо обмеження споживання природного газу. Це сталося після зменшення подачі палива з боку Росії.

Україна 1 березня надіслала ноту ЄС, в якій попередила про відмову Росії виконувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту, повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.