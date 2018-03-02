Польська компанія почала постачати газ Україні – «Нафтогаз»

Польська компанія PGNiG о шостій годині ранку 2 березня почала постачати газ «Нафтогаз України» через вузел «Германовіце», який з’єднує польську газотранспортну систему з українською, повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Контракт з PGNiG діятиме до кінця березня 2018 року, загальний обсяг поставок – 60 мільйонів кубометрів, заявили в «Нафтогазі». Угода укладена після того, як 1 березня російський «Газпром» відмовився постачати газ Україні.

«Нинішня ситуація з поставкою газу доводить, що диверсифікація поставок була правильним рішенням. Завдяки нашим польським партнерам чергова спроба Москви використати газ як політичну зброю проти України провалилася. Сподіваюся, що ЄС та уряди відповідних країн-членів врахують цей факт, коли ухвалюватимуть остаточне рішення щодо «Північного потоку – 2», – заявив голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

Президент правління PGNiG Пьотр Возняк заявив, що його компанія готова збільшити обсяг поставок чи продовжити термін дії контракту залежно від попиту на українському ринку.

«PGNiG може забезпечувати стабільне та безпечне постачання газу завдяки диверсифікованому портфелю, який включає як внутрішній видобуток у Польщі, так і імпорт, включно з регулярними поставками СПГ з Катару та США», – сказав Возняк.

28 лютого компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпромом» у суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. «Газпром» заявив про незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу.

У компанії «Укртрансгаз» заявили 1 березня про низький тиск у магістральних газопроводах на вході в українську ГТС і додали, що падіння тиску на вході системи ускладнює його транзит і споживання.

Україна 1 березня надіслала ноту ЄС, в якій попередила про відмову Росії виконувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту, повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

В Україні до 7 березня запровадили національний план дій в енергетиці щодо обмеження споживання природного газу. Також Кабінет міністрів України доручив навчальним закладам повністю зупинити роботу до 6 березня.