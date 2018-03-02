Транзиту газу в Європу нічого не загрожує – Порошенко

Транзиту газу в Європу нічого не загрожує і Україна вкотре підтверджує свою надійність постачальника газу до ЄС, заявив президент Петро Порошенко на терміновій нараді в п’ятницю щодо загроз енергетичній безпеці України.

«Вітаємо ті заяви, які сьогодні були зроблені в Європейській комісії нашими партнерами, в тому числі й урядом Німеччини, де було чітко наголошено, що вони розуміють, хто несе відповідальність за спроби створити цю кризову ситуацію. Ми впевнені, що контракт не буде розірваний. Ми впевнені, що транзиту нічого не загрожує. Україна в черговий раз твердо підтвердила свій статус як надійного постачальника», – сказав Порошенко.

Він запевнив, що ситуація стовідсотково буде під контролем.

«На жаль, Росія і «Газпром» ще раз продемонстрували, що як тільки наступає холод, вони черговий раз роблять спроби застосувати постачання газу як механізм політичного тиску. Це не пройде – Україна надійний партнер», – додав Порошенко.

Раніше сьогодні у Європейській комісії повідомили, що на сьогодні газ до Європейського союзу надходить «нормально й стабільно».

В Україні до 7 березня запровадили національний план дій в енергетиці щодо обмеження споживання природного газу. Це сталося після зменшення подачі палива з боку Росії. У «Газпромі» також заявили, що розпочнуть процедуру розірвання контрактів з НАК «Нафтогаз України» на поставку й транзит газу в Стокгольмському арбітражі. Цей суд 28 лютого виніс рішення в суперечці України і Росії щодо компенсації на суму 4,63 мільярда доларів «Газпромом» за недопоставку «Нафтогазу» погоджених обсягів газу для транзиту. «Газпром» заявив про незгоду з рішенням арбітражу.