«Газпром» заявляє, що почав процедуру розірвання контрактів з «Нафтогазом»

Російський «Газпром» почав процедуру розірвання контрактів з НАК «Нафтогаз України», повідомив заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв.

«Ми почали процедуру розірвання контрактів з НАК «Нафтогаз України». І нову справу в Стокгольмському арбітражі за цим позовом «Газпрому» абсолютно точно буде розглядати інший склад арбітрів», – сказав Медведєв.

28 лютого компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпромом» у суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. «Газпром» заявив про незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу.

2 березня голова правління російської компанії Олексій Міллер повідомив, що «Газпром» розпочне процедуру розторгнення контрактів з НАК «Нафтогаз України» на поставку й транзит газу в Стокгольмському арбітражі.

На його думку, 28 лютого Стокгольмський арбітраж «ухвалив асиметричне рішення за контрактами на поставку і транзит газу з НАК «Нафтогаз України».