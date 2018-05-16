«Нафтогаз» заявляє, що «Газпром» перестав надсилати рахунки за газ окупованому Донбасу

Компанія «Нафтогаз України» заявляє, що російський «Газпром» перестав надсилати рахунки за поставлений газ до непідконтрольної українській владі частині Донбасу.

«Газпром припинив надсилати нам рахунки за постачання газу на непідконтрольні території, але обсяги поставок газу збільшив і відображує їх у своїй звітності», – повідомляють у компанії.

​У «Газпромі» це повідомлення не коментували.

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У лютому 2015 року «Газпром» почав самочинно постачати газ сепаратистам на окуповані частини Донбасу через непідконтрольні Україні газовимірювальні пункти, без заявок «Нафтогазу» і без передоплати. Російська компанія твердить, що це постачання здійснюється відповідно до контракту 2009 року і що цей газ має оплачувати Київ, а таке постачання триватиме й далі без вимоги передоплати.

Українська сторона вже не раз заявляла, що таке необліковане постачання, здійснене всупереч заявкам Києва, грубо порушує чинний контракт, що «Нафтогаз» цих обсягів газу не приймав і не має наміру оплачувати його.