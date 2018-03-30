Російський сенатор – «Нафтогазу»: коли залишитеся без газу, подивимося, хто буде «котиком»

Член Ради федерації Росії Олексій Пушков відреагував на заяву української компанії «Нафтогаз» про визнання російським «Газпромом» боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу.

«На рішенні Стокгольмського арбітражу життя не закінчується. Коли «Нафтогаз» залишиться без російського газу, подивимося, хто буде «котиком», – написав член верхньої палати парламенту Росії в мережі Twitter.

Прес-служба української компанії 29 березня назвала «котиками нашими» співробітників «Газпрому», коли повідомляла, що у міжнародних стандартах фінансової звітності російський «Газпром» визнав заборгованість.

«От котики наші. Можна скільки завгодно робити вигляд, що рішення Стокгольмського арбітражу це ще не факт і «будєм посмотрєть», але міжнародні стандарти фінансової звітності – це міжнародні стандарти фінансової звітності», – ішлося в повідомленні «Нафтогазу».

Україна не купує російський газ з кінця 2015 року.

У грудні 2017 року «Нафтогаз» повідомив, що Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги російської компанії «Газпром» до «Нафтогазу України» щодо принципу «бери або плати» на суму 56 мільярдів доларів за 2009-2017 роки. Як заявляли в українській компанії, «Нафтогаз» також домігся зменшення майбутніх обов’язкових річних обсягів закупівлі газу в «Газпрому» більш ніж у 10 разів відповідно до фактичних потреб в імпорті газу.

Україна 1 березня надіслала ноту ЄС, в якій попередила про відмову Росії виконувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. Також 1 березня «Газпром» повернув «Нафтогазу» сплачені раніше українською компанією кошти за обсяги газу, купувати які зобов’язує рішення Стокгольмського арбітражу. Таким чином, Росія не поновила постачання Україні газу.