«Нафтогаз»: «Газпром» визнав борг на суму 2,6 мільярда доларів

У міжнародних стандартах фінансової звітності російський «Газпром» визнає заборгованість перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України». Про це у мережі Twitter повідомила 29 березня прес-служба української компанії.

«От котики наші. Можна скільки завгодно робити вигляд, що рішення Стокгольмського арбітражу це ще не факт і «будєм посмотрєть», але міжнародні стандарти фінансової звітності – це міжнародні стандарти фінансової звітності», – ідеться в повідомленні «Нафтогазу».

Раніше 29 березня заступник голови правління «Газпрому» Андрій Круглов повідомив, що його компанія відіб’є у звітності за 2017 рік резерв на виплати «Нафтогазу» 2,6 мільярда доларів. «Але це не означає, що ми не покажемо прибутку, покажемо менший прибуток», – заявив Круглов.

Він також повторив позицію «Газпрому» щодо оскарження вердикту Стокгольмського арбітражу.

Російський «Газпром» повідомив 22 березня, що подав в Апеляційний суд округу Свеа у Швеції клопотання про часткове скасування рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці з компанією «Нафтогаз України» щодо постачання газу.

Ввечері 28 лютого компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу у Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпром» у суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту.

У «Газпромі» заявили, що не згодні з рішенням Стокгольмського арбітражу в суперечці з компанією «Нафтогаз України». У «Газпромі» вказали, що «за підсумками такого вердикту виник дисбаланс у відносинах з «Нафтогазом» щодо постачання і транзиту газу.