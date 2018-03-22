«Газпром» повідомив, що оскаржив рішення арбітражу в суперечці з «Нафтогаз України»

Російський «Газпром» повідомив, що подав в Апеляційний суд округу Свеа у Швеції клопотання про часткове скасування рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці з компанією «Нафтогаз України» щодо постачання газу.

«Оскільки остаточне рішення арбітрів щодо цієї суперечки засноване на тих же висновках, що і раніше прийняте окреме рішення по арбітражному розгляду, клопотання подано на аналогічних підставах, а саме – через перевищення арбітрами своїх повноважень при винесенні рішень і допущення ними серйозних процесуальних помилок», – заявили в «Газпромі».

7 листопада 2017 року «Газпром» оскаржив в Апеляційному суді округу Свеа окреме рішення Стокгольмського трибуналу від 31 травня того ж року щодо контракту на поставку газу. Саме рішення офіційно не публікували. Рішення встановлювало загальні принципи і не визначало конкретних сум розрахунків між сторонами, про які вони мали домовитися самостійно, – суми ретроактивної компенсації за переплати, здійснені «Нафтогазом», а також ціну, яка має бути застосована до будь-яких обсягів газу, отриманих «Нафтогазом», але не оплачених у повному обсязі.

У грудні 2017 року «Нафтогаз» повідомив, що Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги російської компанії «Газпром» до «Нафтогазу України» щодо принципу «бери або плати» на суму 56 мільярдів доларів за 2009-2017 роки. Як заявляли в українській компанії, «Нафтогаз» також домігся зменшення майбутніх обов’язкових річних обсягів закупівлі газу в «Газпрому» більш ніж у 10 разів відповідно до фактичних потреб в імпорті газу.

Водночас у російському «Газпромі» заявили, що Стокгольмський арбітраж зобов’язав компанію «Нафтогаз України» сплатити два мільярди доларів простроченої заборгованості й щорічно відбирати й оплачувати 5 мільярдів кубометрів газу.

Ввечері 28 лютого компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу у Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпромом» у суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. За рішенням арбітражу, «Газпром» має компенсувати 4,63 мільярда доларів США за недопоставлені погоджені обсяги газу.

У «Нафтогазі України» заявили, що арбітраж не підтримав вимогу компанії щодо перегляду тарифу на транзит, оскільки заявка на перегляд, подана «Нафтогазом» у 2009 році, не відповідала процесуальним вимогам.

У «Газпромі» заявили, що не згодні з рішенням Стокгольмського арбітражу в суперечці з компанією «Нафтогаз України». У «Газпромі» вказали, що «за підсумками такого вердикту виникла дисбаланс у відносинах з «Нафтогазом» щодо постачання і транзиту газу.