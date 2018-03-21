«Газпром» заявляє про підготовку позову до міжнародного арбітражу через штраф АМКУ

Російська компанія «Газпром» заявляє про підготовку позову до міжнародного арбітражу у зв’язку зі штрафом Антимонопольного комітету України (АМКУ) на суму 172 мільярда гривень.

«Газпром» не визнає правомірність накладення штрафу і вважає ці дії України порушенням його прав, зокрема гарантованих російсько-українською міжурядовою Угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27.11.1998 року», – йдеться в повідомленні російської компанії.

Як стверджують у «Газпромі», «повідомлення про стягнення Україною з «Газпрому» грошових коштів свідчать про продовження спроб незаконного вилучення майна «Газпрому» під виглядом виконання рішення Антимонопольного комітету України 2016 року про накладення штрафу».

Напередодні міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що з «Газпрому» до державного бюджету стягнули понад 100 мільйонів гривень, повідомляло агентство «Укрінформ».

У січні 2016 року Антимонопольний комітет України наклав на «Газпром» штраф за зловживання монопольним становищем на ринку природного газу в Україні в розмірі майже 86 мільярдів гривень. За рік – через пеню - сума подвоїлася до майже 172 мільярдів гривень. «Газпром» намагався оскаржити рішення АМКУ, проте суди всіх інстанцій визнали правомірність вимог України.

Російська компанія «Газпром» заперечувала звинувачення у зловживанні монопольним становищем на ринку транзиту природного газу. У «Газпромі» назвали рішення АМКУ «нічим іншим, як спробою вчинити тиск» на російську компанію, і пообіцяли «захищати свої права й інтереси всіма можливими з правового погляду методами».

У червні минулого року міністр юстиції Павло Петренко повідомив про стягнення перших сум із російського «Газпрому» за штрафами, накладеними Антимонопольним комітетом.