Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу «Газпрому» на штраф у майже 172 мільярди гривень

Київський апеляційний господарський суд не задовольнив скаргу російського «Газпрому» на штраф у майже 172 мільярди гривень, призначений Антимонопольним комітетом України, повідомляє прес-служба суду.

«Ухвалою від 13 березня 2018 року КАГС відмовив ПАТ «Газпром» у задоволенні апеляційної скарги та залишив без змін ухвалу місцевого суду щодо механізму виконання судового рішення», – заявили в суді.

У січні 2016 року Антимонопольний комітет України наклав на «Газпром» штраф за зловживання монопольним становищем на ринку природного газу в Україні в розмірі майже 86 мільярдів гривень. За рік – через пеню - сума подвоїлася до майже 172 мільярдів гривень. «Газпром» намагався оскаржити рішення АМКУ, проте суди всіх інстанцій визнали правомірність вимог України.

Російська компанія «Газпром» заперечувала звинувачення у зловживанні монопольним становищем на ринку транзиту природного газу. У «Газпромі» назвали рішення АМКУ «нічим іншим, як спробою вчинити тиск» на російську компанію, і пообіцяли «захищати свої права й інтереси всіма можливими з правового погляду методами».

31 травня 2017 року компанія «Газпром» заявила, що Міністерство юстиції України наклало арешт на акції її підприємства «Газтранзит».

1 червня міністр юстиції Павло Петренко повідомив про стягнення перших сум із російського «Газпрому» за штрафами, накладеними Антимонопольним комітетом.

7 березня в Кабінеті міністрів заявили, що в перелік активів, які мають бути арештовані, потрапило майно компаній «Газпромзбут Україна» та «Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України», а також цінні папери ПАТ «Інститут ЮЖНІІГІПРОГАЗ» та АТ «Газтранзит».