Верховний суд відмовив «Газпрому» в розгляді скарги на штраф АМКУ

Верховний суд України відмовив російській компанії «Газпром» у прийнятті до розгляду справи щодо стягнення 172 мільйонів гривень штрафу та пені.

Верховний суд вважає, що подана заява не обґрунтована доданими доказами до неї.

Вищий господарський суд України 16 травня відхилив скаргу «Газпрому» на рішення про стягнення штрафу в розмірі майже 172 мільярди гривень.

У січні 2016 року Антимонопольний комітет України оштрафував російський «Газпром» на 86 мільярдів гривень за «зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу через українську газотранспортну систему».

Термін виконання цього рішення закінчився, компанія «Газпром» оскаржила його, але суди відмовили російській компанії у задоволенні скарги. Згодом в Антимонопольному комітеті України заявили, що від «Газпрому» вимагають сумарно майже 172 мільярди гривень, зокрема штраф і пеню за його несвоєчасну сплату.

Російська компанія «Газпром» заперечувала звинувачення у зловживанні монопольним становищем на ринку транзиту природного газу. У «Газпромі» назвали рішення АМКУ «нічим іншим, як спробою вчинити тиск» на російську компанію, і пообіцяли «захищати свої права й інтереси всіма можливими з правового погляду методами».