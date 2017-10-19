Суд дозволив стягнути штраф з усього майна «Газпрому» – Мін’юст

Господарський суд Києва змінив спосіб виконання рішення про стягнення з російського «Газпрому» штрафу в розмірі понад 171 мільярд гривень, поширивши стягнення на все майно боржника, повідомляє міністр юстиції України Павло Петренко.

«Господарський суд Києва задовольнив клопотання Антимонопольного комітету України і виконавчої служби Мін’юсту та змінив спосіб виконання судового рішення стосовно стягнення з «Газпрому» штрафу в 171 мільярд гривень. Простіше кажучи, якщо досі можна було стягнути лише кошти «Газпрому», розміщені у банках, то тепер стягнення розповсюджується на все майно боржника», – написав Петренко у Facebook.

Відповідно до процедур, рішення має бути оприлюднене через кілька днів, додав міністр.

У січні 2016 року Антимонопольний комітет України оштрафував російський «Газпром» на 86 мільярдів гривень за «зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу через українську газотранспортну систему».

Термін виконання цього рішення закінчився, компанія «Газпром» оскаржила його, але суди відмовили російській компанії у задоволенні скарги. Згодом в Антимонопольному комітеті України заявили, що від «Газпрому» вимагають сумарно майже 172 мільярди гривень, зокрема штраф і пеню за його несвоєчасну сплату.

Російська компанія «Газпром» заперечувала звинувачення у зловживанні монопольним становищем на ринку транзиту природного газу. У «Газпромі» назвали рішення АМКУ «нічим іншим, як спробою вчинити тиск» на російську компанію, і пообіцяли «захищати свої права й інтереси всіма можливими з правового погляду методами».