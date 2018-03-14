«Нафтогаз»: проінформуємо «Газпром» про відмову розірвати контракти

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» підтвердила намір у березні провести зустріч з представниками російського «Газпрому».

«До кінця місяця має відбутися «зустріч на Ельбі» (або на якійсь іншій красивій річці) з нашою дорогенькою монополією», – поінформував «Нафтогаз» у Facebook.

«Нафтогаз» проінформує «Газпром» на зустрічі, що не згоден розірвати контракти. «Крім того, ми надіслали «Газпрому» вимоги щодо перегляду тарифу. На зустрічі, звісно, буде обговорюватися виконання рішень арбітражу», – цитує «Нафтогаз» слова свого комерційного директора Юрія Вітренка.

28 лютого компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпромом» у суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. «Газпром» заявив про незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу, а згодом оголосив намір розірвати контракт, термін якого збігає наприкінці 2019 року. Фахівці вважають, що в разі небажання «Нафтогазу» припиняти дію контракту судова тяганина триватиме не один рік.