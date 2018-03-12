Сума позову «Нафтогазу» до Росії через активи в Криму сягає 8 мільярдів доларів – Вітренко

Сума позову, поданого НАК «Нафтогаз України» і її шістьма дочірніми компаніями в суд при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі в зв'язку з захопленням Росією активів в Криму, з урахуванням відсотків сягає восьми мільярдів доларів США, повідомив комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко, відповідаючи на запитання читачів своєї сторінки у Facebook.

«Уже в 2018 році можемо виграти до 8 мільярдів доларів. Але потім постане питання, як забрати. 5 мільярдів було без відсотків, 8 мільярдів – з очікуваними відсотками», – вказав Вітренко.

Розгляд позову «Нафтогазу» до Росії щодо захоплених у Криму активів заплановано на травень, додав представник НАК.

«Нафтогаз України» 20 вересня 2017 року повідомив, що подав до Міжнародного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі (Нідерланди) позов проти Росії з вимогою відшкодувати 5 мільярдів доларів збитків, яких компанія зазнала в результаті захоплення Росією активів «Нафтогазу» в анексованому Криму.

28 лютого 2018 року компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпром» в суперечці про компенсацію на суму 4,63 мільярда доларів за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. У російській компанії заявили, що не згодні з рішенням.