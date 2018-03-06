«Нафтогаз»: Україна не закуповувала газ за ціною, вчетверо вищою за ціну «Газпрому»

Деякі українські і російські ЗМІ цими днями повідомляли, що Україні довелось закупити газ в Європі за ціною, що у чотири рази перевищує ціну встановлену російським «Газпромом». У компанії «Нафтогаз Україна» таке повідомлення спростовують.

Так, наприклад, сайт Life.ru пише: «Комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що для компенсації нестачі палива компанії довелося закуповувати газ в Європі, а його ціна виявилася в чотири рази вища, ніж у «Газпрому».

Про це також повідомили агентство «РИА-Новости Украина» і видання Strana.ua.

Сайт «Украина.ру» також повідомив, що Україна закупила газ в 4 рази дорожче, і зібрав реакції соцмереж на таке повідомлення.

ЗМІ, що про це повідомили, послались на пост директора з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка у фейсбуці. Вітренко тоді повідомляв, що за добу «Нафтогаз» замінив газ, який мав постачатися від «Газпрому», на газ із Європи. Він дійсно зазначив, що у ці дні газ у Європі коштував до 1 тисячі доларів за тисячу кубометрів, тобто у чотири рази більше, ніж за контрактом із «Газпромом». Але в пості не сказано, що Україна закупила паливо саме за такою ціні. «Якщо б ми його купували, «Нафтогаз» би негайно звинуватили у марнотратстві», – написав Вітренко.

А 5 березня Вітренко зазначив у фейсбуці, що ціна за імпортний газ у березні перевищила ціну від «Газпрому» на 34%.

«За оперативними даними, середньозважена ціна газу від європейських постачальників у березні цього року перевищила ціну газу від Газпрому (після її зниження відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу) на 33,9%. Вся ця переплата буде виставлена «Газпрому» для компенсації», – наголосив він.

У прес-службі «Нафтогазу України» прокоментували Радіо Свобода заголовки у ЗМІ про ціну, «у чотири рази більшу».

«Це неправда. Ціни дійсно піднімались до 1000 і вище. Що у понад 4 рази дорожче, ніж мав би поставити за контрактом «Газпром». Але за тією ціною ми не купували. Ми купили на 34% дорожче в декількох постачальників. Тобто, при ціні близько 240 у газпромівському контракті, який він порушив, не поставивши газ, ми закупили ці обсяги за ціною приблизно на третину вище. Аж ніяк не за 1000», – відповіли Радіо Свобода у прес-службі «Нафтогазу України».

28 лютого компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпром» у суперечці щодо компенсації на суму 4,63 мільярда доларів за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. Із урахуванням попередніх рішень арбітражу щодо суперечок двох компаній, «Газпром» лишився винен «Нафтогазові» 2,56 мільярда доларів. «Газпром» заявив про незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу, у компанії оголосили про початок процедури розірвання контрактів із НАК «Нафтогаз України» на поставку й транзит газу.

А коли «Нафтогаз», відповідно до рішення арбітражу, в особливо холодні дні уклав із «Газпромом» днями контракт на закупівлю партії російського газу, російський монополіст несподівано відмовив, тим порушивши свої контракті зобов’язання. Україні довелося докуповувати газ із європейських джерел.