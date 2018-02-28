Чи справді Європа «дозволила» смажити яєчню на Вічному вогні?

27 лютого стало відомо про рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), що Україна має заплатити чотири тисячі євро відшкодування моральної шкоди активістці братства «Святого Луки» Ганні Сіньковій. Раніше Ганна Сінькова була засуджена за смаження яєчні на Вічному вогні у Києві у Парку Слави в грудні 2010 року. Деякі ЗМІ у заголовках повідомили, що таким рішенням суду Європа «дозволила» смажити яєчню на Вічному вогні.

Деякі ЗМІ вийшли із заголовками: «Європа дозволила смажити яєчню на Вічному вогні», «Пекельна кухня: Європейський суд дозволив смажити яєчню на Вічному вогні» та інші.

Сайт «Украина.ру» з цього приводу пише: «Українська влада заплатить у твердій валюті за акцію щодо осквернення Могили невідомого солдата в Парку слави в Києві». А «Вестри.ру» констатує: «Чотири тисячі євро отримає киянка за смаження яєчні на Вічному вогні на могилі Невідомого солдата в центрі української столиці. Таке рішення ухвалив Європейський суд з прав людини», – пише Vesti.ru.

В матеріалі на сайті topcor.ru сказано, що Європейський суд з прав людини виніс дивне рішення.

«Згідно з вердиктом цього суду, українська активістка Ганна Сінькова, «яка прославилась» приготуванням яєчні на Вічному вогні в Києві, заслуговує... винагороди. Тепер українська влада повинна виплатити їй 4 тисячі євро», – йдеться на сайті.

В кінці тексту також сказано, начебто Європейський суд з прав людини вважає, що порушені права «прихильниці неонацизму» важливіші, за почуття ветеранів, які визволяли Європу від «коричневої чуми».

​Про що насправді йдеться у рішенні ЄСПЛ?

Як пише «Європейська правда», Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 27 лютого відхилив скаргу Ганни Сінькової за ключовими пунктами. ЄСПЛ не побачив достатніх аргументів на користь того, що справа має ознаки політичного переслідування. Також, у рішенні сказано, що засудження за наругу над похованням не можна вважати обмеженням свободи слова.

«Суд не може погодитися з твердженням заявника про те, що її поведінка на меморіалі не є презирливою до тих, на честь кого цей пам'ятник був зведений», – йдеться у рішенні.

Також, суд зауважив, що «вічний вогонь» – це не «просто газ», як на тому наполягала заявниця.

Компенсація 4000 євро стосується того, що дівчину тримали у СІЗО майже місяць після того, як термін арешту сплив.

«Той факт, що її тримали в СІЗО майже місяць після того, як термін арешту сплив (а після того держава жодним чином не відшкодувала дівчині втрати через це), став достатнім приводом, щоби стверджувати про порушення Україною Європейської конвенції з прав людини. Через цей епізод Україна зобов’язана виплатити Сіньковій компенсацію в сумі 4000 євро», – пише «Європейська правда».

Страсбурзький суд визнав порушеним щодо Сінькової права на свободу і особисту недоторканність – її затримання із 29 березня до 30 червня 2011 року не було виправданим. Водночас суд не вбачає порушення статті 10 Конвенції про захист прав людини і основних свобод (право на свободу вираження поглядів).

У 2010 році Ганна Сінькова взяла участь у перформансі, під час якого кілька людей смажили яєчню та сосиски на полум’ї «вічного вогню», що на Могилі невідомого солдата в Києві. Згодом вона опублікувала відео цього в мережі, а за деякий час її арештували за звинуваченням у хуліганстві.

У жовтні 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Ганну Сінькову до трьох років позбавлення волі з відстрочкою на два роки за смаження яєчні на Вічному вогні у грудні 2010 року. Сінькова своєї провини не визнала. Своїми діями дівчина протестувала проти нецільового використання газу у Вічному вогні, на який витрачаються кошти в той час, як ветерани війни живуть у злиднях. Висунене їй звинувачення в «нарузі над могилою» вона відкидала.

Рішення ЄСПЛ також активно коментували у Росії. Віце-спікер Держдуми Ірина Ярова заявила, що воно є «політично потворним».

«Це спроби узаконити свободу на осквернення тих, хто ціною життя подарував Європі і всьому світу життя і свободу», – зазначила Ярова.

Політик додала, що подібне рішення також можна назвати оскверненням прав мільйонів громадян по всьому світу, для яких подяка загиблим у боях із фашистами солдатами є «священною і безсмертною».

Як зауважує «Європейська правда», ЄСПЛ у своєму рішенні не оскаржив рішення українських судів про визнання дій Ганни Сінькової злочинними за осквернення Могили невідомого солдата.