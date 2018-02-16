У Мінсоцполітики назвали фейком «новину» про перевірку стажу і можливе позбавлення пенсій на вимогу МВФ

16 лютого деякі ЗМІ та сайти повідомили, що на вимогу МВФ в Україні перевірять стаж пенсіонерів. Якщо стажу не вистачатиме, то пенсію начебто можуть відібрати. У Мінсоцполітики таке повідомлення спростували і назвали його фейковим.

Деякі ЗМІ та сайти повідомили, начебто на вимогу МВФ, в Україні перевірять пенсії. У мережі з’явились заголовки: «Багатьох українців хочуть позбавити пенсій: названо умову», «В Україні перевірять пенсіонерів: хто залишиться без допомоги від держави», «Ті, хто скаржився на маленьку пенсію, можуть її взагалі позбутись» та подібні.

Більшість ресурсів послались на Realist.online.

«В Україні перевірять стаж усіх пенсіонерів, розрахункова пенсія яких виявилася меншою від мінімальної. Якщо виявиться, що стажу не вистачає, пенсії можуть забрати», – пише Realist. Про це начебто повідомило джерело у Міністерстві соціальної політики, і перевірку нібито проводять по рекомендації Міжнародного валютного фонду.

У Мінсоцполітики спростували повідомлення, поширене у ЗМІ. «Така інформація не відповідає дійсності і є фейковою», – повідомили на офіційному порталі Міністерства соціальної політики.

У Верховній Раді також заявили, що повідомлення не відповідає дійсності. Народний депутат фракції «Народний фронт» і голова підкомітету Верховної Ради України з питань урегулювання трудових відносин та зайнятості населення Олександр Дроздик прокоментував «новину» «Обозревателю».

«По-перше, щоб отримати пенсію, у нас є чіткі вимоги закону. Для цього дійсно необхідний певний стаж. Але я впевнений, що пенсії, які вже виплачуються, ніхто забирати у людей не буде. МВФ не може вимагати від нас такого. Я вперше чую про це. У комітеті ми точно це питання не обговорювали. Упевнений, що це не відповідає дійсності», – наголосив народний депутат.