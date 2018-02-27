ЄСПЛ: Україна має заплатити 4 тисячі євро дівчині, засудженій за смаження яєчні на Вічному вогні в Києві

Європейський суд з прав людини вирішив, що Україна має заплатити чотири тисячі євро активістці братства «Святого Луки» Ганні Сіньковій, засуджену за смаження яєчні на Вічному вогні у київському Парку Слави у грудні 2010 року.

«Суд постановив, що Україна повинна заплатити Сінковій 4000 євро відшкодування моральної шкоди», – йдеться в опублікованому рішенні ЄСПЛ.

Крім того, Європейський суд визнав порушеним щодо Сінькової права на свободу і особисту недоторканність – її затримання з 29 березня по 30 червня 2011 року не було виправданим.

Водночас суд не вбачає порушення статті 10 Конвенції про захист прав людини і основних свобод (право на свободу вираження поглядів).

У жовтні 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Ганну Сінькову до трьох років позбавлення волі з відстрочкою на два роки за смаження яєчні на Вічному вогні у грудні 2010 року. Сінькова своєї провини не визнала.

Сінькова своїми діями протестувала проти нецільового використання газу у Вічному вогні, на який тратяться кошти в той час, як ветерани війни живуть у злиднях. Висунене їй звинувачення в «нарузі над могилою» вона відкидала.