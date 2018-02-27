ЗМІ Росії запустили чергову дезінформацію про збитий «Боїнг» на Донбасі (огляд East Stratcom)

Минулого тижня прокремлівські ЗМІ звинувачували волонтерську організацію «Білі каски» у провокації, а також стверджували, що рейс MH-17 нібито збили над Донбасом «Буком» із України». Про це та інше повідомила у звіті робоча група East Stratcom, що бореться із дезінформацією у Євросоюзі.

6 лютого Комісія ООН із прав людини в Сирії повідомила, що отримала «численні повідомлення, які зараз розслідує, про використання хімічної зброї – бомб із хлором – в Саракебі у провінції Ідліб на північному заході Сирії і в Думі у Східній Гуті поблизу Дамаска.

«Прокремлівська дезінформаційна кампанія підготувала свою звичайну відповідь: через тиждень Russia Today та Sputnik стверджували, що сирійська рятувальна група «Білі каски» спільно з терористами «Аль-Нузра фронту» готувалася до вчинення провокації з використанням хімічної зброї в Сирії у провінції Ідліб, щоб звинуватити Дамаск», – мовиться у звіті від групи експертів у ЄС, що бореться з дезінформацією.

Як зазначають автори звіту, дезінформація базувалась на заклику «місцевого мешканця» і була всебічно розвінчена DFRLab.

Триває багаторічна тенденція щодо дискредитації організації «Білі каски», її прокремлівська дезінформація показала такою, що нібито співпрацює із терористами, йдеться у звіті.

Загальна мета, на думку авторів, – посіяти недовіру до роботи цієї волонтерської організації.

Творче зловживання «джерелами»

Як стверджують в огляді, згадана стаття про «Білі каски» мала лише одне анонімне джерело, щоб підкріпити свої звинувачення.

«За останні два тижні ми стали свідками декількох інших прикладів необґрунтованих джерел. Державний телеканал «Росія 24» посилається на незнайомі «місцеві інформаційні агентства», стверджуючи, що якість шкільної освіти в Латвії впала до рівня Домініканської Республіки. Фактично, у дослідженні PISA від 2015 року, Латвія на 31-й сходинці з 72 країн і значно вище від Домініканської Республіки», – йдеться в огляді.

Або зовсім без джерела...

Автори звіту наводять приклади дезінформації, де автори не посилаються на жодне джерело.

«Цей метод багаторазово використовується, коли російськомовні ЗМІ говорять про трагедію рейсу MH17. Телеканал «Царьград» стверджува, що «міністри закордонних справ Росії та Нідерландів планували обговорити, серед іншого, розслідування катастрофи малайзійського Боїнга-777, що був збитий українським «Буком» 17 липня 2014 року». А Regnum написав: «Нормалізація відносин між Росією та Нідерландами можлива лише за однієї умови: якщо Нідерланди готові розповісти світові правду про малайзійський літак, який був збитий Військово-повітряними силами України», – йдеться у огляді.

Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів дійшла висновку, що пасажирський літак «Боїнг» із 298 людьми на борту був збитий з території, контрольованої російськими гібридними силами, а установка «Бук» була доставлена туди з Росії, а потім її відвезли назад до Росії.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими й такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згаданий ЗМІ пов’язаний із Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати.

Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання голів держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

«Огляд дезінформації» – це компіляція матеріалів, отриманих від численних членів мережі, створеної Аналітичною робочою групою зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force), і, отже, не представляє офіційну позицію ЄС.