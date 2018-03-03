Патріарх РПЦ Кирило і сайт угруповання «ДНР» просувають тезу Кремля щодо війни на Донбасі

Патріарх Російської православної церкви Кирило і сайт угруповання «ДНР» цими днями просували тезу Кремля, що на Донбасі триває не збройна агресія Росії проти України, а «громадянська війна» між українцями. Московський патріарх заявив про таке у Болгарії в ефірі Болгарського національного телебачення, й отримав швидку реакцію з боку посольства України в цій країні. А сайт угруповання «ДНР» – dnr-pravda.ru – просто збрехав, зманіпулював заголовок, посилаючись на нібито слова МЗС Португалії.

Посольство України в Болгарії висловило протест через висловлювання Московського патріарха Кирила в ефірі Болгарського національного телебачення 1 березня, назвавши їх антиукраїнськими.

«Посольство України в Республіці Болгарія обурене антиукраїнськими висловлюванням патріарха РПЦ Кирила в ефірі програми «Още от деня» Болгарського національного телебачення 1 березня. Твердження патріарха про «громадянську війну» на Донбасі розглядаємо як антиукраїнську провокацію», – йдеться в заяві на офіційній сторінці посольства.

Дипломати висловили жаль, що Болгарське національне телебачення, як вони висловились, «було використане керівництвом РПЦ як трибуна для оприлюднення відверто антиукраїнських заяв, синхронізованих з офіційною позицією Кремля».

«Міжнародна демократична спільнота не має жодних сумнівів, що окупацію частини Донбасу було ініційовано і здійснено виключно Росією, яка активно заохочує та всіляко підтримує незаконні терористичні формування бойовиків», – йдеться у заяві українського посольства в Болгарії.

На початку свого турне Балканами патріарх РПЦ Кирило 1 березня болгарським ЗМІ заявив, що на Донбасі відбувається «громадянська війна», коли, на його думку, «одна частина України не прийняла те, що відбувається в іншій».

«Реальної миротворчої сили немає, тільки Українська православна церква (МП) має миротворчий потенціал, тому що її паства перебуває і на сході, і на заході, і в центрі країни», – сказав Кирило.

Маніпуляція з посиланням на МЗС Потугалії

Тим часом сайт dnr-pravda.ru повідомив у заголовку що начебто МЗС Португалії визнало конфлікт на Донбасі «громадянською війною» і вимагає переговорів із «ДНР» і «ЛНР». Однак, в інтерв'ю, цитати з якого використав сайт, про громадянську війну не йдеться.

«Бунтівні регіони Донбасу повинні отримати автономію в складі України, а також на цій території необхідно провести вибори. Таку думку висловив міністр закордонних справ Португалії Аугушту Сантуш Сілва», – пише сайт угруповання «ДНР» із посиланням на «Политнавигатор».

​«Политнавигатор» подає дещо інший заголовок: «МЗС Португалії визнало конфлікт на Донбасі внутрішньоукраїнським і закликало Київ до діалогу з лідерами «ЛДНР».

А сайт «НА-Харьков» також використовує у заголовку словосполучення «громадянська війна».

​Всі три ресурси використовують цитати з інтерв'ю керівника МЗС Португалії Аугушту Сантуша Сілви газеті «Коммерсант». Однак, в самому тексті інтерв'ю на сайті газети нічого не сказано про «громадянську війну».

Окрім того, деякі слова із відповідей Аугушту Сантуша Сілви згадані сайти опустили.

На запитання журналіста: що саме повинна зробити Росія, щоб з неї зняли санкції, глава МЗС Португалії відповів: «Зробити якісь практичні кроки для досягнення цілей Мінських угод. Це означає, що Росія повинна вжити низку заходів у цьому напрямку, беручи до уваги присутність військових сил на Донбасі. Також це означає, що українській владі необхідно розмовляти з донбаськими лідерами. Думаю, що ми будемо готові переглянути санкції, як тільки у питанні врегулювання конфлікту з'являться якісь успіхи».

У липні 2017 року Парламентська асамблея ОБСЄ на сесії в Мінську ухвалила резолюцію з положеннями на підтримку України, незважаючи на протести Росії.

У резолюції «Зміцнення взаємної довіри і співпраці заради миру і процвітання в регіоні ОБСЄ», серед іншого, визнається, що «певні райони Донецької і Луганської областей» перебувають під контролем «російських гібридних сил».

У лютому 2018 року очільник представництва Європейського союзу в Україні Хьюг Мінгареллі​ заявив, що немає жодних ознак можливої зміни позиції Євросоюзу до врегулювання ситуації на Донбасі через головування у 2018 році в ЄС Болгарії та Італії – в ОБСЄ.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, на Донбасі від початку війни вже загинули понад 10 тисяч людей.