Держдеп США: українці надихнули світ

В США відзначили зусилля українців зі зниження споживання газу.

Громадяни України надихнули світ, коли вони зібрались разом і зменшили споживання газу на 14% минулого тижня, щоб забезпечити надійні поставки газу до європейських споживачів

«Громадяни України надихнули світ, коли вони зібрались разом і зменшили споживання газу на 14% минулого тижня, щоб забезпечити надійні поставки газу до європейських споживачів. «Газпрому» не вдалось зобразити Україну та «Нафтогаз» як ненадійних партнерів з транзиту газу», – так відреагувала речниця Державного департаменту США Гедер Науерт у Twitter.

Раніше вона наголошувала, що «постачання та транзит газу в жодному разі не повинні ставати політичною зброєю. Ми очікуємо, що «Газпром» буде постачати газ до транзитного трубопроводу України, як передбачає рішення Стокгольмського арбітражу. Росія має довести, що вона є надійним партнером».

Після того, як російський гігант відкинув запит української компанії про поновлення газового імпорту, перед Україною постала нестача газу під час дуже низьких температур минулого тижня.

«Газпром», розлючений своїм програшем в арбітражі «Нафтогазу», погрожував в односторонньому порядку припинити угоди з «Нафтогазом» з постачання газу та транзиту.