Росія: «Газпром» повідомив про оскарження ухвали Стокгольмського арбітражу щодо «Нафтогазу»

Російський газовий монополіст «Газпром» повідомив, що подав апеляцію на ухвалу Стокгольмського арбітражу за однією зі справ, що стосуються суперечки між російською компанією і «Нафтогазом України» – щодо контракту на постачання Україні газу від 2009 року.

Як мовиться в оприлюдненому щоквартальному звіті «Газпрому», це окреме рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма у Швеції, яке в Росії називають «проміжним», було оскаржене у Швеції в апеляційному суді округу Свеа 7 листопада.

Російська компанія також заявила, що остаточне рішення в цій справі Стокгольмський арбітраж має винести не пізніше ніж 30 грудня цього року.

Крім того, у звіті «Газпром» згадав і про другу справу, яку нині розглядає цей же арбітраж, – щодо контракту 2009 року з «Нафтогазом України» про транзит газу. Як заявили в компанії, в цій справі остаточне рішення має надійти не пізніше ніж 28 лютого 2018 року.

«Нафтогаз» прокоментував ці заяви «Газпрому» у фейсбуці такими словами: «Після рішення Стокгольмського арбітражу співробітники «Газпрому» засмітили інтернет лозунгами на кшталт «Перемога! Нафтогаз заплатить за все!». Але, вчитавшись за 5 місяців у рішення арбітражу, змінили свою думку і подали апеляцію».

31 травня Стокгольмський арбітраж виніс окреме рішення у провадженні з «Газпромом» щодо контракту про постачання газу. Саме рішення офіційно не публікували. Рішення встановлювало загальні принципи і не визначало конкретних сум розрахунків між сторонами, про які вони мали домовитися самостійно, – суми ретроактивної компенсації за переплати, здійснені «Нафтогазом», а також ціну, яка має бути застосована до будь-яких обсягів газу, отриманих «Нафтогазом», але не оплачених у повному обсязі. Такі переговори протривали до вересня і не дали результату, відтак остаточне рішення, з конкретними сумами, має винести сам Стокгольмський арбітраж. Раніше і «Нафтогаз», і «Газпром» заявляли, що очікують на це рішення не пізніше ніж 30 листопада.

Тоді ж, після отримання окремої ухвали арбітражу, «Нафтогаз України» заявляв, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу української компанії щодо перегляду ціни в контракті на постачання газу з «Газпромом» із урахуванням ринкових умов, а також скасував вимоги російського монополіста за умовою «бери або плати» і повністю скасував заборону на реекспорт Україною російського газу. За принципом «бери або плати», прописаним у контракті 2009 року, Україна мала щороку купувати 52 мільярди кубометрів газу або, навіть не купуючи, оплачувати його вартість.

У «Газпромі» ж заявляли, що принцип «бери або плати» не скасований, але не пояснили цю позицію. Там також стверджували, що, за їхніми підрахунками, рішення означає, що «Нафтогаз» муситиме заплатити «Газпромові» 1 мільярд 700 тисяч доларів, уникаючи згадок про те, яку частку його претензій арбітраж відхилив – із загальної суми цих претензій у понад 37 мільярдів доларів. Проте «Газпром» уже тоді обіцяв оскаржити рішення арбітражу.

2014 року компанія «Нафтогаз України» звернулася до Стокгольмського арбітражу з вимогою про перегляд контракту щодо ціни газу з російським «Газпромом», а «Газпром» того ж дня подав зустрічний позов, стверджуючи про заборгованість України за отриманий газ. Ці справи об’єднали в одне провадження, про яке йдеться нині в повідомленні російської компанії. Також окремо «Нафтогаз» подав позов про перегляд контракту на транзит газу і про компенсації у зв’язку з недостатніми обсягами прокачування; «Газпром», у свою чергу, подав зустрічну вимогу, заявляючи про необхідність оплатити обсяги газу, що нібито «несанкціоновано осіли на території України». На рішення в цій справі чекали ще влітку, але арбітраж відклав його.