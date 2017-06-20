«Нафтогаз»: Стокгольмський арбітраж планує відкласти рішення у спорі з «Газпромом» щодо транзиту

Стокгольмський арбітраж планує трохи відкласти рішення щодо транзитного спору між компанією «Нафтогаз України» і російським «Газпромом». Про це в інтерв’ю «Юридичній газеті» заявив директор з юридичних питань НАК Ярослав Теклюк, повідомляє прес-служба компанії.

«Ця справа зараз також перебуває на фінальному етапі. Наприкінці минулого року пройшли усні слухання, і тепер суд готує рішення. Воно повинно бути винесено до кінця червня, проте в ході телефонної конференції з нашим радником суд повідомив, що він планує звернутися в секретаріат Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма з проханням про перенесення кінцевої дати винесення остаточного рішення», – сказав він.

Теклюк припустив, що це станеться за кілька місяців.

У жовтні 2014 року компанія «Нафтогаз України» звернулася до Стокгольмського арбітражу з вимогою перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також компенсації у зв’язку з недостатніми обсягами прокачування. Перед цим Київ подав позов щодо ціни газу на російську компанію «Газпром» до арбітражного суду у Стокгольмі.

Водночас російський «Газпром» подав до Стокгольмського арбітражного суду три позови проти «Нафтогазу» на загальну суму понад 23 мільярди доларів.

Наприкінці травня «Нафтогаз України» заявив, що отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в провадженні проти «Газпрому» за контрактом на постачання газу. За повідомленням компанії, Стокгольмський арбітраж, серед іншого, задовольнив вимогу щодо перегляду ціни в контракті на постачання газу з «Газпромом» з урахуванням ринкових умов, а також скасував вимоги російського монополіста за умовою «бери або плати» і повністю скасував заборону на реекспорт Україною газу. За принципом «бери або плати», прописаним у контракті 2009 року, Україна мала щороку купувати 52 мільярди кубометрів газу або, навіть не купуючи, оплачувати його вартість.