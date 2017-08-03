«Нафтогаз» не відкличе позови проти «Газпрому» – Вітренко

У Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» не вірять запевненням російського монополіста «Газпрому» щодо продовження транзиту газу в разі відкликання зі Стокгольмсього арбітражу позовів української компанії. Про це заявив головний комерційний директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Цим заявам віри немає. Минулий раз нас теж запевняли, що запуск «Північного потоку -1» не призведе до зменшення транзиту через Україну. Обдурили. Ба більше, ще недавно російська сторона публічно заявляла, що за жодних обставин транзиту через Україну після закінчення поточного контракту не буде», – вказує Вітренко у Facebook.

Він стверджує, що Росія змінила публічну позицію щодо транзиту лише після того, як «ми («Нафтогаз» – ред.) у Стокгольмському арбітражі зажадали задоволення нашого контрактного права про перегляд транзитного тарифу відповідно до європейських умов тарифоутворення». «А ці умови дозволяють нам вимагати набагато вищої плати за транзит для покриття зростання наших витрат через необхідність прискорено амортизувати нашу газотранспортну систему», – вказує головний комерційний директор НАК «Нафтогаз України».

2 серпня заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Анастасія Федорова заявила, що Москва не відмовляється від транзиту свого газу в Європу через територію України, однак хоче, щоб Київ виконав кілька умов.

«Збереження транзиту газу через Україну було б можливим тільки в разі надання Києвом конкурентоспроможних тарифів на транзит і нівелювання відомих транзитних ризиків, включаючи зняття всіх претензій і скасування позовів щодо «Газпрому», – вказала представниця російської дипломатії.

«Нафтогаз України» і російський «Газпром» ведуть переговори з метою визначити конкретні суми, які сторони мають виплатити одна одній за рішенням арбітражу.

За повідомленням «Нафтогазу», Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу української компанії щодо перегляду ціни в контракті на постачання газу з «Газпромом» з урахуванням ринкових умов, а також скасував вимоги російського монополіста за умовою «бери або плати» і повністю скасував заборону на реекспорт Україною газу. За принципом «бери або плати», прописаним у контракті 2009 року, Україна мала щороку купувати 52 мільярди кубометрів газу або, навіть не купуючи, оплачувати його вартість.

У «Газпромі» ж заявили, що принцип «бери або плати» не скасований, але не пояснили цю позицію.

Нині в Стокгольмському арбітражі перебуває також слухання щодо транзиту російського газу територією України.