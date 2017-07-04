«Нафтогаз» і «Газпром» ведуть переговори щодо рішення Стокгольмського арбітражу

«Нафтогаз України» і російський «Газпром» проводять серію переговорів з метою визначити конкретні суми, які сторони мають виплатити одна одній за рішенням арбітражу, повідомляє прес-служба української компанії.

За повідомленням, переговори проходять на нейтральній території, де саме – не уточнюють.

«Окреме рішення Трибуналу при арбітражному інституті Торгової палати Стокгольму від 31 травня 2017 року містить лише принципи, за якими має бути розрахована сума ретроактивної компенсації за переплати, здійснені «Нафтогазом», а також ціна, яка має бути застосована до будь-яких обсягів газу, отриманих «Нафтогазом», але не оплачених у повному обсязі», – йдеться в повідомленні.

За даними «Нафтогазу», якщо в ході переговорів компанії не дійдуть згоди щодо нових формулювань і визначення належних до виплати сум, остаточне рішення ухвалить арбітраж.

«Нафтогаз України» 31 травня заявив, що отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти «Газпрому» за контрактом на постачання газу. За повідомленням компанії, Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу «Нафтогазу» щодо перегляду ціни в контракті на постачання газу з «Газпромом» з урахуванням ринкових умов, а також скасував вимоги російського монополіста за умовою «бери або плати» і повністю скасував заборону на реекспорт Україною газу. За принципом «бери або плати», прописаним у контракті 2009 року, Україна мала щороку купувати 52 мільярди кубометрів газу або, навіть не купуючи, оплачувати його вартість.

У «Газпромі» ж заявили, що принцип «бери або плати» не скасований, але не пояснили цю позицію.

У жовтні 2014 року компанія «Нафтогаз України» звернулася до Стокгольмського арбітражу з вимогою перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також компенсації у зв’язку з недостатніми обсягами прокачування.