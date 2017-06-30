«Нафтогаз» спростовує заяву «Газпрому» про борг 1,7 мільярда доларів

У компанії «Нафтогаз України» заявляють, що окреме рішення Стокгольмського арбітражу не вказує про борг у сумі 1,7 мільярда доларів перед російською компанією «Газпром».

Як повідомляє прес-служба компанії, у рішенні немає жодних «числових значень» щодо заборгованості між сторонами.

«У ньому викладені принципи, за якими має бути розрахована сума ретроактивної компенсації за переплати, здійснені «Нафтогазом», а також ціна, яка має бути застосована до будь-яких обсягів газу, отриманих «Нафтогазом», але не оплачених у повному обсязі», – йдеться у повідомленні.

В українській компанії зазначають, що Стокгольмський арбітраж запропонував сторонам спробувати домовитися щодо сум, ці перемовини наразі тривають.

Сьогодні керівник «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що, відповідно до попереднього рішення Стокгольмського арбітражу, стягнення з «Нафтогазу» на користь «Газпрому» перевищують 1,7 мільярда доларів. При цьому він зазначив, що російська сторона планує оскаржувати це рішення.

«Нафтогаз України» 31 травня заявив, що отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти «Газпрому» за контрактом на постачання газу. За повідомленням компанії, Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу «Нафтогазу» щодо перегляду ціни в контракті на постачання газу з «Газпромом» з урахуванням ринкових умов, а також скасував вимоги російського монополіста за умовою «бери або плати» і повністю скасував заборону на реекспорт Україною газу. За принципом «бери або плати», прописаним у контракті 2009 року, Україна мала щороку купувати 52 мільярди кубометрів газу або, навіть не купуючи, оплачувати його вартість.

У «Газпромі» ж заявили, що принцип «бери або плати» не скасований, але не пояснили цю позицію.

У жовтні 2014 року компанія «Нафтогаз України» звернулася до Стокгольмського арбітражу з вимогою перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також компенсації у зв’язку з недостатніми обсягами прокачування.