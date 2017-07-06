«Газпром» виконає рішення Стокгольмського суду, інакше втратить активи – «Нафтогаз»

Російський «Газпром» буде змушений виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, інакше втратить активи закордоном, зокрема газ, який постачається в Європу, заявив в ефірі Радіо Свобода головний комерційний директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Ми не бачимо варіантів для «Газпрому» не виконати рішення Стокгольмського арбітражу. Ситуація відрізняється від, наприклад, «ЮКОСу», бо ми тут маємо казати не про Росію, а про «Газпром». Це є корпорація, юридична особа, в якої є активи закордоном, немає жодного суверенного імунітету. «Газпром» буде змушений виконувати рішення», – сказав Юрій Вітренко.

За його словами, арбітраж ще не ухвалив остаточний вердикт, але якихось неприємних рішень для України очікувати не слід.

«Фактично єдиний неприємний для нас пункт – це був пункт «бери або плати». За цим пунктом рішення вже є остаточним. Вже ніяких сюрпризів з цього приводу бути не може. Вимоги полягали в тому, що «Нафтогаз» мав би сплатити «Газпрому» суму більше, ніж 43 мільярди доларів за цим пунктом», – пояснив Юрій Вітренко.

При цьому він додав, що принцип «бери або плати» може бути збережений щодо майбутніх обсягів постачання газу, але тепер він «не буде надмірним і нерозумним для обох сторін».

Раніше стало відомо, що «Нафтогаз України» і російський «Газпром» проводять серію переговорів з метою визначити конкретні суми, які сторони мають виплатити одна одній за рішенням арбітражу.

За повідомленням «Нафтогазу», Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу української компанії щодо перегляду ціни в контракті на постачання газу з «Газпромом» з урахуванням ринкових умов, а також скасував вимоги російського монополіста за умовою «бери або плати» і повністю скасував заборону на реекспорт Україною газу. За принципом «бери або плати», прописаним у контракті 2009 року, Україна мала щороку купувати 52 мільярди кубометрів газу або, навіть не купуючи, оплачувати його вартість.

У «Газпромі» ж заявили, що принцип «бери або плати» не скасований, але не пояснили цю позицію.