«Нафтогаз» не домовився з «Газпромом» щодо цін на газ – Коболєв

Компанія «Нафтогаз України» і російський газовий монополіст «Газпром» не змогли домовитися щодо формули ціни на газ у рамках провадження Стокгольмського арбітражу щодо контракту на постачання газу, і тепер її визначить цей арбітраж, повідомив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

«За вимогою трибуналу ми провели переговори з «Газпромом» щодо контракту на купівлю-продаж газу. Вони нещодавно завершилися, і за їхніми результатами ми йдемо у трибунал для отримання остаточного рішення щодо нової формули і деяких інших аспектів подальшої роботи з цією компанією», – сказав він в ефірі телевізійного «5-го каналу».

«Я не можу говорити багато деталей, бо це були закриті перемовини. Я б сказав так обережно: ми не досягли того прогресу, на який розраховував трибунал», – додав керівник «Нафтогазу».

Іще на початку липня прес-служба української компанії повідомляла, що «Нафтогаз» і «Газпром» проводять серію переговорів із метою визначити конкретні суми, які сторони мають виплатити одна одній за рішенням арбітражу, повідомляє прес-служба української компанії.

«Окреме рішення Трибуналу при Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма від 31 травня 2017 року містить лише принципи, за якими мають бути розраховані сума ретроактивної компенсації за переплати, здійснені «Нафтогазом», а також ціна, яка має бути застосована до будь-яких обсягів газу, отриманих «Нафтогазом», але не оплачених у повному обсязі», – мовилося в тому повідомленні.

Якщо компанії не дійдуть згоди щодо нових формулювань і визначення належних до виплати сум, остаточне рішення ухвалить арбітраж, додали в компанії.

31 травня «Нафтогаз України» заявив, що отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти «Газпрому» за контрактом на постачання газу. За повідомленням компанії, Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу «Нафтогазу» щодо перегляду ціни в контракті на постачання газу з «Газпромом» із урахуванням ринкових умов, а також скасував вимоги російського монополіста за умовою «бери або плати» і повністю скасував заборону на реекспорт Україною газу. За принципом «бери або плати», прописаним у контракті 2009 року, Україна мала щороку купувати 52 мільярди кубометрів газу або, навіть не купуючи, оплачувати його вартість.

У «Газпромі» ж заявили, що принцип «бери або плати» не скасований, але не пояснили цю позицію.

2014 року компанія «Нафтогаз України» звернулася до Стокгольмського арбітражу з вимогою про перегляд контракту щодо ціни газу з російським «Газпромом» (про цю справу йдеться нині), а також окремо про перегляд контракту на транзит газу і про компенсації у зв’язку з недостатніми обсягами прокачування (рішення в цій справі ще не виносилося). «Газпром», у свою чергу, подав до Стокгольмського арбітражного суду три позови проти «Нафтогазу».