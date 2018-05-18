«Нафтогаз» очікує першого рішення суду в Гаазі за позовом до Росії на початку 2019-го

Суд при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі (Нідерланди) провів усні слухання у справі за позовом семи компаній групи «Нафтогаз» проти Росії в зв’язку із захопленням нею активів в Криму, повідомляє прес-служба української компанії.

За повідомленням, слухання відбувалися 14-17 травня. У «Нафтогазі» очікують, що суд винесе перше рішення у справі в першому кварталі 2019 року.

Раніше в українській компанії заявляли, що сума позову, поданого НАК «Нафтогаз України» і її шістьма дочірніми компаніями в суд при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі у зв'язку з захопленням Росією активів в Криму, з урахуванням відсотків сягає восьми мільярдів доларів.

«Нафтогаз» подав цей позов у вересні 2017 року.

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28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту: за рішенням арбітражу, «Нафтогаз» домігся компенсації у сумі 4,63 мільярда доларів за недопоставку «Газпромом» погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами також попереднього арбітражного провадження у Стокгольмі, щодо поставок газу, яке визнало 22 грудня 2017 року борг української сторони перед російською на суму 2,018 мільярда доларів, «Газпром» має сплатити 2,56 мільярдів доларів на користь «Нафтогазу».

У російській компанії заявили, що не згодні з рішенням.