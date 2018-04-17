Як «Укренерго» боротиметься з Росією за втрачене в окупованому Криму майно?

Національна енергетична компанія «Укренерго» почала інвестиційний спір з Росією з приводу втрачених активів в окупованому Криму.

За словами виконувача обов'язків директора компанії Всеволода Ковальчука, письмові повідомлення отримали високопоставлені російські чиновники: міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр фінансів Антон Силуанов, міністр юстиції Олександр Коновалов, прем'єр-міністр Дмитро Медведєв і президент Росії Володимир Путін.

Передбачається, що «Укренерго» в цій справі представлятимуть юристи міжнародної юридичної компанії Covington & Burling LLP, що раніше допомагала Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» подати аналогічний позов.

Тимчасовий виконувач обов'язків директора НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук пояснює, як повинен працювати механізм захисту інтересів України у випадку з майном компанії в анексованому Криму.

Активами «Укренерго» на півострові зараз незаконно керує «Крименерго»

– Інвестиційна суперечка – так називається, тому що базується на договорі про взаємний захист інвестицій, що був свого часу укладено між Росією і Україною. Однак Росія в результаті своїх незаконних дій з анексії Криму позбавила «Укренерго» майна, що там перебувало. Ми довго опрацьовували це питання і вибрали саме інвестиційний спір, оскільки він має під собою стовідсоткові підстави для задоволення відповідною судовою інстанцією. Уже є прецеденти українських підприємств, що пройшли першу стадію цього процесу в суперечках про втрачені в Криму активи. Активами «Укренерго» на півострові зараз незаконно керує «Крименерго».

Всеволод Ковальчук зазначає, що в російської сторони буде півроку після отримання повідомлення на те, щоб врегулювати суперечку в досудовому порядку, а у випадку невдачі вже почнеться арбітраж.

Голова експертної ради з міжнародно-правових питань при підконтрольному Росії «уряді» Криму Олександр Молохов вітає ініціативу «Укренерго», але стверджує, що російська влада півострова готова пред'явити свій рахунок українській компанії.

У кримської «влади» є свій рахунок до «Укренерго» в зв'язку з наслідками енергоблокади

– Я думаю, що якщо Україна вважає за можливе вирішити цю проблему в судовому порядку, на міжнародних майданчиках, то це можна тільки вітати. Ніхто не може позбавити «Укренерго» права звертатися до таких інстанцій, але потрібно розуміти, що у кримської «влади» є свій рахунок, у тому числі до «Укренерго» в зв'язку з наслідками енергоблокади. І вже в ході судових процесів ми розберемося, хто кому повинен і скільки. Я взагалі не вважаю, що в когось можна забирати власність без виплати відповідної компенсації. Тобто будь ти хоч останній олігарх, Коломойський або ще хто, – після націоналізації людина повинна отримати справедливу сатисфакцію за те майно, що вона придбала законним шляхом в українські часи. У Криму такий закон ухвалений, у Севастополі – ні.

Український політолог Валерій Димов вважає, що Захід утримається від запровадження нових санкцій, якщо Росія проігнорує результати інвестиційного спору з українською компанією.

– Я думаю, що Росію так чи інакше змусять виконувати рішення міжнародних судів. Яким чином це станеться – вже інше питання. Але не думаю, що Захід запровадить якісь санкції, якщо «Укренерго» виграє, а Росія проігнорує результат інвестиційного спору. Наприклад, за рішенням Стокгольмського арбітражу «Нафтогаз» виграв у «Газпрому», але останній же не опинився під санкціями. Захід теж не виносить такого роду рішення, які або важко імплементувати, або які суперечать його інтересам. Там чітко прораховують результати такого роду рішень. Наприклад, після спроби отруєння Сергія Скрипаля Велика Британія не запроваджувала санкції, тому що не хотіла втратити більше, ніж отримати. Це не цинізм, а релевантність рішень.

(Текст підготував Владислав Ленцев)

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