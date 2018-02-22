«Нафтогаз»: Росія краде український газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» звинувачує Росію в крадіжці українського газу з морських родовищ біля окупованого Криму.

«Росія продовжує красти газ. Незаконно видобуто 7,2 мільярда кубометрів, з яких половина – на Одеському газовому родовищі. Сподіваємось, що суд роз’яснить окупантам, «що таке «хорошо», що таке «плохо», – пише українська компанія в мережі Twitter 22 лютого.

«Суд у Гаазі – ще той демотиватор. Росіяни збираються припинити видобуток газу на захопленому ними родовищі за рекомендацією свого МЗС, яке представляє Росію в судовому розгляді. Це родовище забезпечує Крим майже половиною власного видобутку газу. Потроху навчаємо, що красти – недобре», – раніше вказував «Нафтогаз України» у Twitter.

«Нафтогаз» цитує Світлану Нєжнову, голову правління своєї дочірньої компанії – державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз». «Видобуток газу на Одеському родовищі триває, до моменту анексії там було пробурено 7 свердловин, потім – ще 11 свердловин. Родовище зараз використовується по повній. Нелегітимна влада Криму намагається викачати побільше газу звідти», – сказала Нєжнова в інтерв’ю «Громадському» телеканалові.

Бурові установки та інше майно української державної компанії «Чорноморнафтогаз» Росія захопила 2014 року під час анексії Криму. Таким чином «Нафтогаз України» втратив контроль над цим кримським підприємством і заявив, що судитиметься з Росією за кримські активи.