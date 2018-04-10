«Укренерго» розпочинає спір із Росією через втрачені в Криму активи – Ковальчук

Національна енергетична компанія «Укренерго» розпочала інвестиційний спір із Росією через втрачені в окупованому Криму активи. Про це повідомив виконувач обов’язків генерального директора компанії Всеволод Ковальчук.

«Кілька днів тому Укренерго вручило росіянам офіційне письмове повідомлення про інвестиційний спір щодо активів нашої компанії у Криму», – написав він у Facebook.

Ковальчук додав, що листи отримали міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр фінансів Антон Сілуанов, міністр юстиції Олександр Коновалов, прем’єр-міністр Дмитро Медведєв та президент Росії Володимир Путін.

За його словами, «Укренерго» в цій справі представлятимуть юристи міжнародної юридичної компанії Covington & Burling, яка раніше в аналогічній справі надавала допомогу «Нафтогазу України».

«Якщо нам не вдасться врегулювати спір мирним шляхом до кінця вересня, ми зможемо подати позов у Міжнародний арбітраж проти Росії, як це вже зробив «Нафтогаз». Наш позов буде стосуватися не лише майна, яке ми втратили через анексію півострова, але й доходів, які недоотримали через таку втрату… Тільки наша кримська електромережа коштує близько 1 мільярда доларів. Це тисячі ліній електропередачі, десятки електричних підстанцій та багато чого ще, не кажучи вже про два пансіонати, де раніше оздоровлювалися українські енергетики», – додав Ковальчук.

Публічних коментарів російської сторони з цього приводу немає.

«Укренерго» здійснює диспетчеризацію енергосистеми України і передає електроенергію від електростанцій до мереж енергопостачальних компаній.