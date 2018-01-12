Українські кораблі у Криму: забрати, забути чи «вертати разом із Кримом»?

Передати Україні військові кораблі та іншу техніку, яка залишилася в окупованому Криму, запропонував президент Росії Володимир Путін. Таку ідею він озвучив 11 січня під час зустрічі з керівниками провідних російських медіа. У Кремлі вже назвали це «жестом доброї волі», метою якого є «політичне врегулювання» в Україні. Путін використовує такі заяви, щоб переконати міжнародну спільноту у своїх мирних намірах та зрештою позбутися санкцій, стверджує значна частина українських експертів. Вони радять українській владі не зважати на подібні російські пропозиції. В українському уряді обіцяють ретельно вивчити це питання. Думки ж депутатів Верховної Ради щодо доречності повернення українських кораблів з окупованого Криму – розділилися.

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В українському МЗС стверджують, що опрацьовують питання щодо заяви російського президента Володимира Путіна про можливе повернення Україні військової техніки з окупованого Криму. «Питання має багато аспектів», – пояснює речниця МЗС Мар’яна Беца.

Чи доцільно забирати кораблі, літаки і бронетехніку Збройних сил України, яка залишається в анексованому Криму, має вирішити вище військово-політичне керівництво держави, відповів Радіо Свобода речник Міністерства оборони України з питань АТО Максим Праута. Він додав, що, на його думку, слова Володимира Путіна треба оцінювати передовсім як піар-хід.

Це елемент передвиборчої інформаційної кампанії президента країни-агресора

«Це ніщо інше, як елемент передвиборчої інформаційної кампанії президента країни-агресора, нинішня мета якої – покращити його імідж в очах власних виборців та міжнародної спільноти. Однак Російська Федерація нестиме відповідальність за свої дії у міжнародних судах. Україна звернулася до цих судів із позовами про відшкодування вартості того майна, яке залишилося на території незаконно анексованого Криму», – сказав він.

Про те, що Володимир Путін навмисне згадав про українські кораблі та військову техніку напередодні російських президентських виборів, говорить і низка українських експертів, серед яких політолог Олександр Солонтай.

«Путін намагається показати, що він то полоненими, то поверненням військової техніки прагне нормалізувати стосунки з Україною. А на міжнародному рівні він використовує це як аргумент для того, щоб з Росії поступово знімали санкції», – зауважує Солонтай.

Українські кораблі, які залишилися у Криму, треба повертати, але разом із Кримом – так відповів на пропозицію Путіна прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час візиту до прифронтового Маріуполя. «Ми готові прийняти його найближчим часом», – запевнив прем’єр.

Аналогічні заяви про те, що повернення анексованого півострова є набагато важливішою метою, ніж залишені там кораблі й літаки, зробила низка депутатів коаліції, зокрема – члени фракції «БПП», перший віце-спікер Ірина Геращенко та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Дещо іншу думку висловлюють депутати опозиційних фракцій.

Так, депутат від «Батьківщини» Вадим Івченко заявив Радіо Свобода, що Україні варто повертати власне майно, яке залишилося на півострові, причому не лише кораблі та військову техніку. Однак, за його словами, дуже важливо, на яких умовах може відбутися таке повернення.

«Однозначно потрібно своє майно забирати. Звичайно, це треба робити з нашими міжнародними партнерами або місіями, в тому числі ОБСЄ. Перше: потрібно дивитися юридичну складову: хто передає ці кораблі, на якій підставі, чи це якийсь округ Російської Федерації, чи їхнє Міноборони. Треба дивитися, в якому стані ці кораблі, наскільки вони придатні до використання, чи непридатні», – заявив він.

Частина експертів та політиків пропонує організувати повернення українських бойових кораблів не напряму, а через країну-посередника, наприклад – за посередництва Туреччини.

Росії хоче продемонструвати світові якісь переговори з Україною щодо Криму – експерт

Безпековий експерт Юрій Костюченко радить українській стороні не звертати уваги на такі заяви Кремля, оскільки його інтереси у питання Криму аж ніяк не збігаються з українськими.

Для України є лише питання анексії Криму, яке можна вирішити єдиним способом – повернути анексований Росією Крим

​«Не треба звертати уваги, бо це звичайна пропаганда. Звісно, у Кремлі зацікавлені в тому, щоб відбувалися якісь переговори, щоб продемонструвати світові прогрес у «врегулюванні кримського питання». Але для України є лише питання анексії Криму, яке можна вирішити єдиним способом – повернути анексований Росією Крим під контроль України», – наголошує Костюченко.

У 2014 році внаслідок анексії Криму Україна втратила частину своїх кораблів Військово-морських сил: на анексованому Росією півострові залишилися вісім бойових кораблів. Володимир Путін у своїй заяві про можливість їхнього повернення уточнив, що ця техніка – «в жалюгідному стані», в якому вона нібито була і до 2014 року.

Це спростовує командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко. За його словами, лише один із українських кораблів не був на ходу, решта – до моменту анексії – були частково або повністю відремонтовані.

Україна не повинна підігрувати Росії та на її умовах повертати собі застарілу техніку та озброєння, яка жодним чином не підвищить обороноздатності держави, наголосив у розмові з Радіо Свобода військовий експерт Олег Жданов.

Путін нічого не робить просто так, без політичного підтексту. Що ж до цього спадку імперії, я маю на увазі кораблі радянського часу, то забирати цей металобрухт немає сенсу

​«Перше: треба зрозуміти, де ми виграємо і де програємо. Путін нічого не робить просто так, без політичного підтексту. Цими заявами він показує, що він такий собі миротворець, що Росія – мирна й дружня країна, і з Україною вона не воює. Друге: з технічної точки зору – ця техніка не потрібна, Україна чотири роки в умовах війни без неї обходилася. Що ж до відродження флоту, то це має бути державна політика. Якщо ми морська держава – створюймо державну програму, визначаймо, який флот потрібен, які завдання він має виконувати… Що ж до цього спадку імперії, я маю на увазі кораблі радянського часу, то забирати цей металобрухт немає сенсу», – наголошує Жданов.

У лютому 2014 року «невідомі озброєні люди» захопили головні державні установи Автономної Республіки Крим, підняли над будівлями російський прапор, заблокували українські військові частини. Згодом у Росії визнали, що це були російські військові.

16 березня 2014 року у Криму влаштували незаконний так званий «референдум про статус півострова», за заявленими результатами якого Росія заявила про включення Криму до свого складу. Україна та міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Москва заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».